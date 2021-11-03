亞當斯當選第2位非裔紐約市長 雙手合十下跪

民主黨候選人亞當斯2日當選紐約市長，當晚在慶功會上發表勝選演說。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市 長普選2日舉行，根據市選舉委員會的初步計票結果，民主黨候選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯 (Eric Adams)以66%的得票率大幅領先共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)；美聯社在投票結束後十分鐘就確認，亞當斯將當選第110任紐約市長，他也將成為繼丁勤時(David Dinkins)之後第二位非洲裔紐約市長，明年1月1日就職。

數據顯示，截至2日晚10時20分，全市已開出82%的提前投票及普選日選票，亞當斯得票40萬4365張，得票率為66.37%；史里華得票17萬3575張，得票率28.49%。

亞當斯確定當選後，約10時現身布碌崙市的慶功宴現場；他穿過台下人群走到台上，在現場一片歡呼聲中，雙手合十下跪，對支持者說：「這個競選從來不是為了我，是為了紐約市每個族裔、被邊緣化、被政府背叛過的人」。

貧困家庭長大 曾被警察 施暴

他說，自己在貧困家庭中長大、被警察施暴的經歷，也是很多紐約客的故事。

「將自己的痛苦化作目標。」亞當斯說，他將解決紐約市存在的各種不公的議題，「讓背叛結束，讓改變開始。」

由於紐約市民主黨選民為共和黨選民的七倍，只要在黨內初選獲勝，就篤定成為市長；亞當斯6月在紐約市史上首次採用排序複選制的初選中勝出，意味著中左溫和派的回歸。

「真的是華人的好朋友」

市議員顧雅明表示，希望亞當斯將兌現他承諾要做的事，特別在華人關心的公共安全議題上；他相信亞當斯會做到和各市府機構溝通，給紐約市帶來改變。

台山鄉親會主席陳志良說，亞當斯一直關注華社，「真的是華人的好朋友。」

青少年短暫走歧路 15歲曾被捕

亞當斯1960年出生於布碌崙一個貧困家庭，在皇后區長大，父親是肉販，母親是清潔工人；他在青少年時期曾短暫走上歧路，參加黑幫，15歲時曾因為非法入侵被逮捕，遭到警員毆打，這令他下定決心要進入紐約市警察局，從內部改革。

亞當斯在1980年代中加入紐約市警察局，服務22年，於2006年後退休，同年當選紐約州參議員，2013年當選布碌崙區長。

亞當斯在競選時強調重塑紐約市公共安全，反對左派大砍警局經費的政策，並表示要實施更多親商政策，擺脫官僚主義，優化紐約市的營商環境；教育方面，他計畫保留並擴大消資優班(Gifted and Talented)項目；雖然他聲稱支持白思豪政府確立的關閉雷克島監獄、新建四座社區監獄的計畫，但也表示會和相關各區市議員協商解決此事。