帶頭反抗疫苗令 紐約市長白思豪抨工會領袖不愛國

市長白思豪2日抨擊市工會領導反對強制疫苗，稱其不愛國，並要他們承擔後果。(市長辦公室提供)

市長白思豪 (Bill de Blasio)2日抨擊工會領袖反對疫苗 強制接種令，導致出現一線救援者人力短缺的情況，並表示他們這是「完全不愛國」的表現，威脅將讓其「承擔後果」。

白思豪當日在MSNBC的「Morning Joe」節目中抨擊了一些工會領導人在對抗市府強制接種時「冥頑不靈的態度」，說「在我看來，有一些人不僅憤怒，而且固執己見，散布謠言及恐慌，但實際上卻危害了同事乃至紐約居民。」

白思豪表示，目前全市已經有92%的市府員工至少注射了一劑疫苗，但也有大約9000名公務員被放無薪假，約占總人數的不到6%，其中大部分為消防員。

「在我看來，一些工會處理這件事的方式完全不愛國，因為他們把自己的內部政治置於人民的需要之上，」白思豪說，「我向你保證，他們將為自己的所作所為承擔後果。 」

截止2日，市消防局的總體接種率為82%，其中78%為消防員、89%為緊急救援小組(EMS)人員，以及91%的文職人員至少接種一劑；市警的接種率相對較高，為85%，但仍有數千人被停職在家。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，2日有89名警員被無薪停職，這一數字約占部門員工人數的0.25%，「沒有對公共安全產生任何影響。」

但希爾也表示，其餘約6500人正在申請健康或醫療豁免，預計未來兩周內將有結果；但在最終決定作出之前，市警允許這部分警員繼續每周檢測。

白思豪直至2日依舊堅持這一規定，並稱在過去24小時內，又有2000多名市府雇員接種了疫苗，但仍有許多人在尋求豁免。

「有時候，你必須使用強硬的手段來確保事情順利進行。」他在受訪時說，人們會對最後期限做出反應，有許多人需要薪水來養活家庭；「要麼接種疫苗，要麼沒錢拿，這必定會使一些人迅速行動起來，而證據就在眼前，快速提升的接種率讓紐約市 更安全了。」