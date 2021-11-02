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接種令生效 9000公務員被休無薪假

記者和釗宇／紐約報導
白思豪(右二)表示，全市公務員的單針接種率達到91%。（市長辦公室提供）
白思豪(右二)表示，全市公務員的單針接種率達到91%。（市長辦公室提供）

紐約市公務員強制接種令11月1日生效，市長白思豪(Bill de Blaiso)表示，全市公務員的單針接種率達到91%；這意味著仍全市近40萬公務員中，仍有2萬1000人尚未接種，白思豪表示，目前其中9000人已被強制休無薪假，另有1萬2000人正申請健康或宗教原因的豁免。

白思豪說，自市府10月20日宣布強制接種令以來，有大約2萬2000名公務員接種疫苗，過去一個周末就有3600名公務員來接種，「我們講過，強制令將大幅提高接種率，事實一再證明接種令是有效的；強制接種是正確的事情，事實已經擺在眼前。」

儘管白思豪表示，強制接種令並未影響市府各部門運轉，但數據顯示，有大約9000名公務員已被放無薪假，約占公務員總數的不到6%，其中大部分為消防員。

消防局數據顯示，自白思豪宣布強制接種以來，消防員的接種率從58%增至77%，但消防局1日的請假人數達到2300人，相比之下平日只有1000人左右；局長內格羅(Daniel Nigro)說，強制接種令並未影響部門運轉，但他懷疑大部分人都是虛報病假，為的是躲避接種令，因此全市350座消防站中，有18座不得不暫停服務，「這些消防站人手不足，消防員病假回來以後就會恢復運轉。」

清潔局長格瑞森(Ed Grayson)也表示，接種令並未影響清潔服務；他說，清潔局的接種率達到82%，比接種令剛宣布時的62%大幅增長20%，「我們的員工周末一直辛苦工作，確保為社區提供完整的服務。」

市警局局長希爾(Dermot Shea)表示，市警局的接種率達到85%，但未接種者中，只有74人被放無薪假，其餘約6500人正在申請健康或者醫療豁免，預計未來兩周內將有結果；在最終決定作出之前，市警局允許這部分警員繼續每周檢測，「最終決定很快就會做出，我認為目前我們沒有出現人力緊張。」

白思豪則繼續呼籲未接種的公務員盡快接種，否則會引起市民的憤怒，「他們已經開始讓公眾感到憤怒，因為市民交了稅，卻沒得到應有的服務。」

白思豪 紐約市 檢測

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