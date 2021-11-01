法拉盛華社接種率達96% 紐約市新冠熱點集中「這區」

市衛生局統計，日落公園和皇后區法拉盛等華人社區，在10月20日至26日的統計期間，已有96%的高接種率。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市對公職人員實施疫苗強制令，以其再擴大疫苗接種人群，根據市衛生局最新數據，布碌崙 (布魯克林)在10月20日至26日的統計期間，新增最多陽性病例，例如東威廉斯堡(East Williamsburg)、波羅園(Borough Park)，以及華人 不少的班森賀(Bensonhurst)等都是新冠熱點；反觀日落公園和皇后區法拉盛 等華人社區，則有96%的高接種率。

市衛生局數據顯示，若依照行政區區分，史泰登島擁有最高的新冠傳播率，平均每10萬人中，就有107.95例確診，為全市的兩倍；其次為布碌崙，該數字為72.93。

不過按照郵遞區號細分，布碌崙在10月20日至26日的統計期間，則有最多新確診案例；其中，東威廉斯堡和威廉斯堡(郵編11211)，七天就有108例新確診為全市最多，再來則是波羅園(郵編11219)的99例、中木(Midwood，郵編11230)的76例、Gravesend/Homecrest(郵編11223)的61例；擁有不少華人的班森賀/Mapleton(郵編11204)則有56例。

市衛生局表示，在全市統計期間，前十個最多新確診的社區，疫苗接種率平均較低，其中有九個社區低於70%的居民接種至少一劑疫苗，而波羅園的接種率更低，僅有48%者至少接種一劑。

統計中也發現，全市各社區中，目前僅剩下13個社區接種率低於60%，其中有九個在布碌崙、三個位於皇后區，一個在史泰登島。

反觀全市中，有25個郵編社區已經有至少90%以上的居民，完成一劑以上的接種，而華人眾多的日落公園和法拉盛也在其中；法拉盛/Murray Hill/Queensboro Hill地區(郵編11355)接種率為99%、法拉盛/Murray Hill(郵編11354)也有96%以上的接種率，日落公園(郵編11220)的接種率也有96%。

曼哈頓下東城(郵編10005)，接種率為96%；另外近年來也有不少華人的皇后區傑克森高地(Jackson Heights，郵編11372)、艾姆赫斯特(Elmhurst，郵編11373)，也都分別有99%以上的高階種率。