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強制令生效 市府員工接種達91%

記者和釗宇／紐約報導
紐約市警員工的新冠疫苗接種率達到84%；圖為一名警員在接種疫苗。(美聯社)
紐約市警員工的新冠疫苗接種率達到84%；圖為一名警員在接種疫苗。(美聯社)

紐約市公務員強制接種令訂於11月1日生效，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，全市超過九成的公務員已經接種新冠疫苗；他說，截至30日午夜，全市公務員接種率為91%，比29日時的83%大幅增長8%，全市五區29日有超過萬人接種。

市府此前出台新規，所有市府員工必須接種疫苗，沒有定期檢測選擇，10月29日下午5時前前未接種者將被強制休無薪假，直到提供疫苗接種紀錄為止，新規將於11月1日生效；儘管新規遭到不少反對，白思豪表示，新規確有效果：全市公務員接種率28日時僅為76%，29日即升至83%，30日達到91%。

州長辦公室日前也表示，紐約市在29日有超過萬人接種；根據市府規定，所有在29日前在市府運營接種點打第一針疫苗的市府員工，都能領取500元的獎勵。

接種率較低的市警局10月31日早表示，目前該局人員接種率已達到84%，約1萬7000人截至29日晚仍未接種；市消防局同日也表示，目前該局接種率達到80%，其中消防員接種率75%，急救員和其他文職崗位接種率分別為87%和90%；同時，市清潔局稱接種率已達77%，29日當天即增長10%。

儘管接種率提高，強制接種令仍可能導致人手短缺；市警局發言人說，已做好相關準備；市消防局則表示，已準備關閉20%的消防隊和不到20%的救護車服務，同時也將改變作息時間、取消休假並外包部分服務；白思豪此前也表示，清潔局將從八小時一班改為12小時一班，避免出現垃圾堆積的現象。

另外，市長普選日將近，兩位市長候選人也抓緊最後幾日時機，在強制接種令上做文章；民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)表示，市府應該和工會更好地溝通，但特定崗位的確應該強制接種，「我們就職時都宣過誓，我也穿過警服，我們都是一線應急人員，我們應該把市民放在首位；我認為市長應該盡快和工會領導合作，解決強制接種問題。」

共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)則表示，強制接種令是「難以置信的壓迫」，呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)干預，「周一將會出現恐怖的場景，霍楚應該做出正確的選擇，否則紐約市將陷入危險；你能想象消防員越來越少，出勤就會變少，意味著可能更多人死於非命。」

市清潔局將員工輪班時間從八小時一班改為12小時一班，避免出現垃圾堆積的現象。(美...
市清潔局將員工輪班時間從八小時一班改為12小時一班，避免出現垃圾堆積的現象。(美聯社)

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