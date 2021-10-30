詹樂霞宣布參選州長 成霍楚勁敵

紐約州檢察長詹樂霞宣布參選州長，成霍楚最強競爭對手。(取自推特)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日宣布競選紐約州 長，在推特上發布競選視頻，表示會持續為弱勢群體發聲。

詹樂霞在布碌崙(布魯克林)出生長大，她稱自己自小從父母身上學會「勇敢開口，說出真相，以及為那些缺少話語權的人發聲」。

詹樂霞從霍華德大學(Howard University)法學院畢業後，在紐約法律援助處(Legal Aid Society)任職多年，並加入州檢察長布碌崙辦公室，之後當選布碌崙第35區市議員，在2018年當選州檢察長前，她擔任市公義維護人一職五年。

自成為州檢察長後，詹樂霞就被認為有意參選州長，尤其在今年前州長葛謨 (Andrew Cuomo)醜聞爆發，她開始調查其性騷擾和養老院疫情指控後，傳聞和呼聲越來越高，葛謨下台後也指詹樂霞是出於競選州長的政治動機才調查他。

詹樂霞在競選視頻中表示，「今天，我很自豪地宣布將競選紐約州州長，我將義無反顧代表弱勢群體與強大利益集團對抗，並永遠不會退縮。」

葛謨發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)同日對詹樂霞進行了抨擊，稱其濫用職權，誣告葛謨，是因為害怕在競選中面對他。

詹樂霞稱要創造歷史、取得突破、打碎這個社會自設的天花板，作為非洲裔的她也被認為是州長霍楚 (Kathy Hochul)的最強競爭對手。

紐約州首位非洲裔州長派特森(David Paterson)也表示，霍楚和詹樂霞同為其多年至交，這將是一場非常激動人心的競選。

二人29日都參加了在布碌崙舉行的大選早餐會，並在之中有過幾句禮貌且簡短的交流；霍楚在會上表示，「我感到歷史的重擔壓在肩上，因為我有責任證明，女性可以用力量治理國家，但要有愛心和同情心。」

本月民調顯示，霍楚競選州長的支持率為31%，葛謨17%，詹樂霞14%；若葛謨被排除在外，霍楚的支持率將達到39%，第二名的詹樂霞為20%。