查疫苗紀錄 75%餐館受創

民調發現「紐約之鑰」規定為75%以上的餐館業者帶來負面影響。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 於9月中開始實施「紐約之鑰」新規，要求餐館等室內場所要求顧客出示疫苗 接種紀錄；不過根據紐約州餐館聯合會(NYSRA)28日公布的最新民調，發現該規定為90%以上的餐館業者帶來挑戰，更有75%的受調業者表示對生意帶來負面影響，呼籲市長應協助餐館，另尋其他替代方案。

民調中有90%以上的紐約市餐館業者表示，在政府實施新規後，顧客拒絕用餐、對員工大喊大叫，或是要求業者不要看疫苗接種證明；同時75%的受調業者表示新規帶來負面影響，更有超過半數的業者表示，生意已嚴重下滑。

紐約州餐館聯合會主席兼首席執行官弗萊舒特(Melissa Autilio Fleischut)表示，餐館被迫充當市府促進公共衛生的管道，同時也付出了代價；她說，由於疫情嚴重影響餐飲業，不僅客戶減少、員工難找，在新規後員工更受到顧客的辱罵及騷擾，「這項規定對一個已經受到疫情影響行業，更增加了負擔。」

經營鐵板燒店的華裔餐館業者李志誠表示，由於餐館周邊居民結構，不少人拒絕打疫苗，在政府的新規下無法堂食，他就曾聽到許多人直接開車，到不需要看疫苗證明的新澤西州餐館用餐。

華埠 餐館「聚點串吧」礙於空間，僅提供堂食，經理董女士說，大部分的市民都知道疫苗規定，但外州旅客與觀光客很多都不知道，在附近辦公室仍有大部分員工保持居家辦公的狀態，華埠餐館生意主要靠旅客及觀光客，對於無法提供戶外用餐的該餐館來說，「紐約之鑰」的規定令餐館流失不少顧客。

「紐約之鑰」目前已執法滿月，數據統計，在新規執法首月，全市針對未檢查疫苗證明者，共發出6000個警告，其中15個餐館由於累犯而被罰款1000元。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，大部分的餐館和企業都願意配合，而市府也是希望藉此保護餐館員工、顧客以及所有市民的健康安全。