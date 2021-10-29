強制疫苗令致清潔局人手不足 生活垃圾一周未清

紐約市內各區的居民，近日頻頻投訴生活垃圾已長達一周沒有清潔局人員前來收取，擔心市府員工疫苗強制令實施後，垃圾收取效率會更差；圖為28日在曼哈頓一棟公寓前，垃圾堆積如山。(Getty Images)

市府針對市府員工實施的接種疫苗 令，規定在29日就要完成接種，否則會被強制休無薪假，目前可能已造成市清潔局(Department of Sanitation)人手短缺；皇后區、布碌崙 (布魯克林)和史泰登島都有華裔民眾投訴，門前垃圾一周未清理，已引發社區衛生問題。

數據顯示，清潔局目前的疫苗接種率只有62%，在周五下午5時以前未接種一劑疫苗者，將被停職，勢將影響紐約市的清潔工作 ；市長白思豪(Bill de Blasio)承認會引發某些問題，但將與工會溝通解決。

在布碌崙南區及史島，目前已處在當局未及時收取居民生活垃圾所帶來的麻煩中；許多民眾致電投訴，稱清潔居未按照原有的垃圾收取時間上門收取，門前垃圾袋已堆積數日，擔憂問題若持續下去，將加劇衛生問題。皇后區新鮮草原居民滕女士表示，家中的生活垃圾已長達一周沒有清潔車前來收取。

對此當局發布聲明，表示發現垃圾收取延誤，呼籲居民將垃圾放在屋外，9500名清潔工每日將持續工作；但代表當局員工的工會卻不認同，解釋垃圾延誤是受到暴雨天氣所致，並警告疫苗令會使部分成員選擇提前退休，造成嚴重人手短缺。

居住在史島上已六年的郭先生表示，社區的垃圾收取時間一向準時、每周兩次，但上周五的輪次中清潔局員工未現身，整條街道的垃圾至今擺放在屋外一周，所幸是氣溫降低才未引發惡臭味；起初他以為員工是因天氣因素還是法定假期未工作，撥打市府熱線311投訴時才得知，有很多像他一樣的居民，面對相同問題。

郭先生無奈表示，給當局發了電郵，但幾天已過去沒得到回覆，也不知道會持續多久；「原本整個社區是很整潔的，現在被搞得很不衛生、很髒亂」，許多居民不敢再把垃圾拿出門。

郭先生說，新冠疫情未消，頻繁接觸市民的公務人員應對大眾有更多的責任心；他認同市府推出疫苗強制令，呼籲公務員應自覺接種疫苗。