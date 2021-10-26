槍匪N車射傷通勤客 又搶華埠銀行 華人槍口驚魂

一名非洲裔嫌犯25日在聯合廣場地鐵站開槍射傷通勤客後，又來到華埠搶銀行，槍口對準華裔受害者。(記者張晨/攝影)

一名涉及多起罪案的非洲裔歹徒，25日下午一小時內，在紐約曼哈頓區連續持槍搶劫；他先在聯合廣場地鐵站 (Union Square)搶劫未遂後開槍射擊，造成受害者腿部中彈，隨即又來到華埠 堅尼路(Canal St.)的道明銀行(TD bank)持槍搶劫，得手後逃逸，華裔受害人面對槍口驚魂不已。

警方表示，聯合廣場的槍擊案發生在下午5時左右，在一輛北向行駛的N線地鐵列車上，嫌犯接近一名42歲的受害者，並要求其交出手機 等隨身物品，二人僵持；嫌犯惱羞成怒，開槍擊中了受害者的腿部後逃逸，並未搶得任何財物。

目擊者稱，該起槍案在14街站台上引起了不小的騷亂，不少通勤客四散奔跑，場面至警方到達後才得以控制；受害者在案發後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，傷情穩定，沒有生命危險。

警方相信受害人與嫌犯並不相識，案件為隨機選擇目標，受害者沒有任何犯罪紀錄。

這名嫌犯在聯合廣場開槍後並未罷休，接著到華埠堅尼路254號的道明銀行(TD Bank)搶劫；警方表示，他帶著同一把手槍走進銀行大廳。

當時，一名華裔顧客正在銀行櫃台員工的幫助下，以現金還款信用卡；警方稱，當時受害者感覺身後有人距離很近，轉身一看就只見槍口對準自己，隨後便聽對方說，「錢，給我更多的錢。」

警方表示，這名華人顧客的英語並不流利，但銀行櫃員也在案發時慌了手腳，把顧客原本準備還信用卡的現金交給了嫌犯；嫌犯起先要求5萬元，但拿到1000多元現金後，便逃離現場。

根據兩起槍案發生的時間，以及受害者、目擊者描述的嫌犯體貌，警方表示，兩起案件係同一人所為，正在尋找一名攜帶黑色左輪手槍和深色行李袋的男子。

截至25日晚，警方尚未拘捕任何人，但在查看了案發地附近監控後表示，嫌犯與另外多起罪案中被通緝的嫌犯特徵相似。

警方現呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。