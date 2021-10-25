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長島、上州 最低時薪再調升

編譯孫梁／綜合24日電
紐約上州和長島將於年底再度調漲最低時薪；圖為麥當勞員工在爭取調高時薪。(路透)
紐約上州和長島將於年底再度調漲最低時薪；圖為麥當勞員工在爭取調高時薪。(路透)

州府宣布，從12月31日開始，紐約上州地區的最低時薪將從12.5元提高到13.2元；而在今年底，長島和威徹斯特郡的最低時薪將從14元提高到15元。勞工廳表示，疫情導致目前的勞工緊缺，產生了薪資上漲的壓力，因此需要調高最低時薪。

提高最低時薪的決定是州勞工廳過根據州法做出的，目前全州的最低時薪為12.5元，但不包括紐約市以及長島和威郡等近郊地區。

長島和威徹斯特郡已經確定，自12月31日開始，將把最低時薪從14元調高到15元，但提高上州其他地區的最低時薪則是最新的決定。

州議會2016年通過了未來五年逐步提高最低時薪的法案，紐約市的主要企業率先採取措施，2018年底已將最低時薪提高到15元。

州勞工廳長蘿伯塔·瑞登(Roberta Reardon)表示，由於勞工短缺，紐約州的許多雇主和全國其他地區一樣，支付的薪資都已超過了目前規定的最低標準。她說：「我們現在有理由提高最低薪資標準，以有利於紐約的勞工家庭，同時也有利於企業的經營規畫；我們今天採取的提高最低時薪舉措，將有助於創造公平與公正的工作環境。」

哈德遜河谷地區和上州其他地區的最低時薪從12月31日提高到13.2元的決定，是州預算部門在對這些地區的經濟進行審議後做出的。審議中發現，這些地區的低薪產業受到疫情的影響最為深重，私營部門喪失了100萬個工作，占私營就業的57%，尤其是在低薪員工最集中的零售、健保和旅遊行業。

勞工廳表示，2022年是否繼續提高最低時薪，將根據對經濟的審議來決定。

最低時薪 勞工 紐約市

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