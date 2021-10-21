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紐約客談／強加單行道、收容所 8大道屢被市府開刀

紐約客談

市府數個月前宣布將布碌崙(布魯克林)8大道改建成單行道，引發眾怒，直到現在居民還與市交通局不停拉扯；誰知市府再發出重磅消息，將在當地建一棟遊民收容所，8大道再次被市府開刀。

今年對8大道居民與商家是「多災多難」的一年，社區存在諸多問題，市府提出的議案不僅沒幫助、還加劇狀況；改單行道引發的問題包括交通不安全、更壅堵、車位難求、長者及殘障人士乘搭公車不便，而建收容所會影響市容、擾民、問題分子經常遊走街頭；總之，當地會愈來愈不宜居。

雖設立收容所是出於對弱勢群體的關愛，但遊民所可能製造的社區安全問題，是市府無法預料和預防的；市長白思豪的「遊民浪潮」計畫，目標在全市設立大量收容所，在某種程度上也意識到遊民帶來的問題，並避開曼哈頓等地的富人社區。

各種跡象表明，市府很快就會動工，8大道民眾應汲取改單行道計畫的教訓，要想暫停收容所建案，就要立即採取行動，結合眾人的聲音，向市府傳達意願；不久前同樣在班森賀提出的男性收容所建案，因當地包括華人在內的居民積極反抗，成功讓市府暫時轉移目標、另尋他處，8大道居民應以此借鑑。

社群媒體上創建群組，針對市府的計畫發布最新消息，居民也是最好的監督者，將空地上的一舉一動傳達出去，此外也定期舉行線上會議互換意見；呼籲8大道商家和居民身體力行、長期參與並示威，可能是當地社區人士會面臨的另一個狀況，必須讓社區民眾了解計畫的深刻影響，促進他們的參與。

紐約客談，每周二至周六見報）

8大道 社群媒體 紐約客談

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