衛生局千名員工 抗議強制重返辦公室

市衛生局上千名員工聯名上書，譴責該局未阻止市長推行的9月13日重返辦公室計畫；圖為市衛生局長喬克西。(路透)

市衛生局近千名員工日前簽署聯名信，譴責該局未阻止市長白思豪 (Bill de Blasio)強制推行的市府部門員工9月13日重返辦公室計畫，批判該局的復工指導方案極度不負責任，包括未能透明傳達實際感染員工人數，也未嚴格規定戴口罩和保持社交距離 等防疫措施。

這封長達八頁的聯名信，於本月初提交給市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)，詳細列出該局在皇后區長島市總部的防疫疏漏，「根本沒有新冠檢測，也沒有足夠的洗手液和消毒劑，而且上級並未強制要求戴口罩，只是讓員工互相監督，這怎麼能有效防止傳染呢？」紐約郵報披露的聯名信中顯示，總部的辦公室設置使員工與員工間的距離不超過六呎，無法保證社交距離。

「這真是太荒謬也太矛盾了，畢竟這裡可是市衛生局。」一名不願意透露姓名的員工表示，「我們都非常努力工作 ，也一直致力於公共衛生事業，只是我們需要科學證據來顯示為何重返辦公室是正確的。」

聯名信中的千位員工也質疑為何市衛生局，沒有能夠阻止市長白思豪於9月13日強制要求全市30萬名工作人員回辦公室工作的規定，「如果沒有辦法保證安全，為何要讓大家回去？而且喬克西在8月的市府內部會議上，也說了自己員工們的遠程工作並未影響生產力。」

市衛生局員工們強烈呼籲，該局應該帶頭提供定期公開數據，報告工作場所的真實風險信息，包括感染新冠病毒的員工人數、診斷日期，甚至是辦公室的空氣對流狀況、預期傳播率，取消保持安全距離的原因，以及為什麼當局認為在辦公桌前吃飯是安全的。

喬克西回覆了以上擔憂和建議，但表示這些政策是市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services)規定的；除此之外，市衛生局並未有其他官方公開回應。

布魯克林區長、民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)表示，他更傾向於採取混合辦公的模式，不會讓所有工作人員都回辦公室。截至9月底，全市私營企業只有41%的上班族返回辦公室。