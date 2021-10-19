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107分局長陳建祖晉升副督察 崔巍然晉升警官

記者張心／紐約報導
107分局局長陈建祖(右)晋升为副督察。（市警總局提供）
107分局局長陈建祖(右)晋升为副督察。（市警總局提供）

市警總局18日舉行升職典禮，331位警員喜獲晉升，包括多名華裔；107分局局長陳建祖(Kevin Chan)為全場進階警銜最高的華人，從警官(Captain)升任副督察(Deputy Inspector)；在總局工作的巡官(Lieutenant)崔巍然(Benjamin W. Cui)晉升警官(Captain)；他們都表示希望更多華裔青年加入市警，共同保護華人安全。

祖籍為中國廣東省的陳建祖出生於紐約，自小在華埠長大的他，擁有優異的學術背景，畢業於史岱文森高中、大學就讀紐約州立賓漢頓大學計算機工程專業的他，因為911事件而決定成為警察，「我直到拿到市警錄取通知書的那一刻，才敢告訴我媽媽，她和其他家長一樣，都認為警察是個極其危險的工作，尤其我又是單親家庭。」

晋升為副督察的107分局局長陈建祖和妻子。（市警總局提供）
晋升為副督察的107分局局長陈建祖和妻子。（市警總局提供）

15歲時父親去世後，陳建祖便和母親相依為命，之前也打算按照母親願望找一份高薪穩定的工作，但是樂於助人又路見不平的天性，讓他決定成為一名警察，「當時看到警察在911廢墟中幫助人們，我很受感動，希望neng像他們一樣。」

2005年加入市警之後，陳建祖先後服務32分局、19分局和華埠轄區五分局等；2011年陳建祖升任警佐(Sergeant)，2014年升任巡官，調至皇后區115分局工作，2016年升任警官後調任107分局，2017年到105分局任副局長，今年5月升任107分局局長，成為該分局史上首位華裔局長。

此次升遷後，陳建祖將繼續留任107分局局長。談及當前的仇恨亞裔犯罪，他表示這和人們每況愈下的心理健康問題分不開，被捕的很多嫌犯都患有精神疾病；他希望政府不要再削減警察經費，紐約市需要更多警察來維護治安，否則仇恨犯罪還會持續。

晉升警官的崔巍然(Benjamin W. Cui)表示，隨著華裔人口的增長，市警有非常大的華人警員需求，大家加入進來，才能幫助同胞不受欺負，「華人只是提升經濟實力還不夠，如果不在政界和警界壯大力量，還是會被其他族裔嫉妒和看不起。」

晉升為警官的崔巍然和家人合影。（傅家槿提供）
晉升為警官的崔巍然和家人合影。（傅家槿提供）

曾在109分局擔任便衣警察、獲得許多勳章的崔巍然，少年時期從上海移民來美；雖然31歲才加入市警，但憑著在美國陸軍13年的經歷，崔巍然很快就被選入鮮有華裔的便衣隊，並於2008年成為便衣隊隊長，2016年晉升為巡官。

對於全市的治安狀況，崔巍然表示，去年削減經費後，很多反犯罪的專案小組被取消，導致一些地區治安狀況惡化，「一位退休的市警朋友在返回香港以後，說精神都放鬆了，不擔心後面會被人搶錢包或是勒脖子，走在路上不怕有人開槍。我們都覺得如果現在警員數量無法恢復，那麼紐約市的犯罪問題難有改善。」

同日晉升的還有曼哈頓華埠轄區五分局局長张保罗(Paul Zangrilli)，他從警官晉升為副督察，也將繼續留任。

市警總局於18日舉行警員升職典禮。（傅家槿提供）
市警總局於18日舉行警員升職典禮。（傅家槿提供）

警察 紐約市 華裔

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