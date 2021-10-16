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紐約市貧困亞裔10年增15% 華裔窮人更多

記者張晨／紐約報導
亞美聯盟新報告，紐約市貧困亞裔人口增長15%。(記者金春香/攝影)
亞美聯盟新報告，紐約市貧困亞裔人口增長15%。(記者金春香/攝影)

亞美聯盟(Asian American Federation)最新報告顯示，紐約都會地區生活貧困的亞裔居民數量相比十年前增加了15%；隨著亞裔人口近年來的不斷增長，貧困人口從最初的25萬2000，增長至如今的趨於29萬，其中華人更是有超過五分之一的人口生活在貧困線中，對這些人來說，失去一份工作就可能會使整個家庭陷入困境。

該報告顯示，亞裔人口現占紐約都會地區貧困人口的10.4%，高於2010年的9.2%；大量亞裔家庭正逐漸搬離市區至郊區，但新遷入紐約的亞裔移民仍偏好留在都會地區，因為較為集中的社區可以獲得以相同語言和文化為基礎的便利服務。

報告稱，都會地區貧困率最高的亞裔群體是蒙古人、緬甸裔、孟加拉裔、柬埔寨裔、華裔、巴基斯坦裔和馬來西亞裔；其中更有幾個族群有超過五分之一的人口生活在貧困線邊緣，如孟加拉裔、華裔、尼泊爾裔和巴基斯坦裔。

亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，由於亞裔在全紐約的分布越來越廣，各地區組織須確保各自的社會服務在語言和文化上更為多元，以滿足不同族裔的需求；提供相關服務需要利用文化網絡、多語言新聞媒體與社區領袖進行外展，想要擺脫貧困還有很長的路要走。

國會眾議員孟昭文表示，貧困亞裔人口的增加令人感到不安，改善這一狀況需採取如增加教育機會、增加多語言服務、支持耆老和加強關鍵服務等；為使福利項目更有效幫助貧困人群，必須使那些英語水平有限的人以公平、簡便的方式得到幫助。

市議員顧雅明表示，報告結果迫切表明政府各部門需要擴大服務，有針對性地改善教育、語言、和社會服務，並創造更多的住房機會，幫助新移民以及那些在美國生活了大半生的亞裔人口。

亞美聯盟新報告，紐約市貧困亞裔人口增長15%。(記者張晨/攝影)
亞美聯盟新報告，紐約市貧困亞裔人口增長15%。(記者張晨/攝影)

亞裔 紐約 教育

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