美國華人奮鬥史 25日圖片實物展

「美國華人奮鬥史大型圖片實物展」將於25日在紐約哈佛俱樂部開幕，主辦方14日在曼哈頓華埠舉行新聞發布會。（記者金春香／攝影）

「美國華人 奮鬥史大型圖片實物展」將於25日在紐約 哈佛俱樂部開幕，紐約台山鄉親會、哈佛財智集團和聯合國太極學會等主辦方日前在曼哈頓華埠舉行新聞發布會，該展覽將以大量真實圖片和文物展示1785年至今華人華僑在美國的血汗史、奮鬥史和成就史。

展覽發起人、美國冲蒌同鄉總會主席麥德森表示，早期來美華工絕大多數來自珠三角地區，其中60%來自台山，40%自來台山周邊，直到1965年，仍有「美國華人半台山」一說，台山話一度成為美國華人社會通行的語言；至今台山在海外的130萬一民眾有70萬在美國，疫情期間華人在美國遭歧視嚴重，讓更多人了解華人在美發展史不容忽視，「華人的貢獻應得到認同，華人應被公平對待，此展非常有意義，預祝成功舉辦。」

美國酒店華裔協會主席黃華清表示，追溯歷史，華人在美國超過200年，對美國貢獻巨大，但政府一直未能真正意識到華人的貢獻，他希望下任市長能推動在教科書內增加華裔在美奮鬥史內容；聯合國太極文化學會會長曹國忠也講述了多次參加為新澤西華僑墓地遷移儀式並致祭文的祭祀經歷。

從1785年有紀錄華人登陸美國以來，到2021年已經有236年的歷史，500多萬在美國的華人華僑，生活和奮斗在美國政界、商界、藝術界，很多優秀華人已經進入美國主流社會，如陳香梅、趙小蘭、駱家輝、孟昭文等，為美國社會和經濟發展，中美兩國人民友誼作出貢獻。

展覽將展出的20多塊大型原始圖片和幾十件實物展品，真實寫照200多年來華人華僑在美國艱苦奮鬥的歷史過程，向更多人展示華夏兒女不屈不撓的精神，也激勵後來的華人繼承傳統，勇往直前。

幾十件實物為旅美多年、居住在加州的80多歲歷史文物收藏家陳燦培畢生收藏；此外展覽還納入深圳科技公司的區塊鏈信息技術，全部實物資料和照片都存入共享數據庫，只要點擊邀請函和展板上的二維碼，就可以進入數據庫直接觀看資料內容。

此次連展將在三個地方舉行，第一站25日在哈佛俱樂部，第二站26日在布碌崙翠園酒家後大廳，第三站27日至31日在曼哈頓勿街76號四樓美中文化產業中心。