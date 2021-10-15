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抗疫里程碑…600萬紐約客已打過疫苗

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，全市已有超過600萬市民至少接種一劑新冠疫苗。（市長辦公室提供）
白思豪表示，全市已有超過600萬市民至少接種一劑新冠疫苗。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)14日宣布，全市已有超過600萬市民至少接種一針新冠疫苗，成年人的單針接種率已經超過84%；白思豪稱這一成就將成為抗疫「里程碑」，令人「難以置信」；同時，全市新冠住院率也已創下疫情以來新低。

白思豪表示，「這是一個驚人的數字，這也是我們能夠戰勝疫情的原因；環顧全美，看看那些仍在疫情之中掙扎的地方，非常可怕，他們之所以疫情嚴重，是因為那裡的官員沒有做正確事情，不注重疫苗接種，但我們團結一致做到了；現在我們已經是全美最安全的地區之一。」

市府數據顯示，全市超過84%的成年人至少接種一針，12歲至18歲青少年的接種率也已經達到75%，總人數已經達到600萬；白思豪說，「600萬人為了自己、家庭和社區做了正確的事情，其中絕大多數已經打了第二針。」

白思豪還表示，疫情好轉的另一個跡象是，隨著接種率不斷攀升，新冠住院率在逐漸下降；市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)總裁卡茲(Mitch Katz)表示，目前全市的新冠住院率已經創下疫情以來新低，每10萬人的住院人數僅為0.69人，公立醫院目前僅有70名新冠住院病人，相比之下這一數字在疫情高峰期曾達到3000人；同時，目前全市公立醫院ICU病房內僅有16名新冠患者，疫情高峰期時則為960人。

天氣轉涼可能加劇疫情傳播，白思豪繼續鼓勵未打疫苗的市民趕快接種；他說，隨著接種率的增加，目前僅剩100萬市民還沒打疫苗，「現在的接種率說明接種激勵措施、強制措施是有效的；我們還有很多工作要做，疫情還無法馬上結束，我們應做好最後的任務，每個人都能做出貢獻，我們能夠戰勝疫情。」

此前有消息指聯邦政府將批准為五至11歲兒童接種新冠疫苗，白思豪表示，他沒有機會為該年齡段學生強制接種，「我們的關注重點在於學生返校，我們不會因為疫苗問題而將學生排除在學校之外。」

疫情 白思豪 疫苗

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