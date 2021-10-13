紐約市將取消資優班 華裔家長抗議籲保留更應擴大

家長瑰林(左)憤怒大喊：「市長承諾的平等在哪！」(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)日前宣布將取消「資優班 」(Gifted and Talented)項目，遭到不少人反對；12日多個華人團體、民選官員及家長們在曼哈頓下城市教育局 門口抗議，呼籲市長應傾聽來自社區的聲音，不僅要保留資優班，更應擴大項目。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

活動由紐約市居民聯盟、紐約同源會、亞裔維權大聯盟，以及南亞教育學術與訓練機構(SAFEST)等共同舉辦，吸引近百人參加；集會者大喊「保留資優班」(Keep G&T)，要求市長不應取消項目，而是要擴大項目，造福各個社區的學生。

近百名家長、民選官員12日在市教育局前抗議。(記者顏嘉瑩/攝影)

州眾議員寇頓(William Colton)表示，許多家長和學生為了獲得更好的教育資源，從很早的時候就開始準備，資優班項目即為其一。

寇頓說，市教育局應該了解，能夠從資優班獲得學習助益的學生、需要特殊教育的學生，擁有藝術和音樂天份的學生，都需要應對的有特殊項目來幫助他們學習，才能強健發展，「市教育局應該將這些項目當做能夠鼓勵學童學習的工具，並達到真正的『全民優質教育』。」

市議員顧雅明表示，整個教育體系的問題，不在於項目本身，而是當局從最初就已經忽略這些項目；他說，有色人種社區像是南布朗士，沒有資優班項目，他們從來就沒有獲得公平競爭的機會；那些擁有資優班項目的社區，則被因為進入資優班的學生不符合族裔比例，被外界批評，「與其取消資優班，市長更應該擴大資優班項目。」

華裔家長舉牌，要求市長保留資優班。(記者顏嘉瑩/攝影)

華裔家長、紐約居民聯盟創始人臧東慧也同意顧雅明，表示在他居住的社區擁有大量的西語裔和非洲裔人口，但卻沒有資優班項目，「這些孩子要如何加入資優班，當當地沒有這個項目可加入？」臧東慧也表示，紐約市每年花大筆預算在教育上，但孩子卻缺乏足夠的挑戰和有效的學習，「離市長離任只有80多天，但他卻讓紐約市的教育成了大笑話。」

居住在曼哈頓華盛頓高地的華裔家長瑰林則說，女兒在上學時每天被同學霸凌，在學校老師的告知下，才去報考資優班，瑰林表示，她除了陪著孩子念書，並未特別送孩子去補習，但在考試時女兒卻獲得高分，如今每天都很興奮地去上學。

「資優班是我們獲得優質教育的唯一機會」；隨著另一個兩歲的女兒馬上要上學，但市長卻要取消資優班，讓瑰林不知道該如何在如此的環境中教育孩子。