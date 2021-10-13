舒默、家護工會集會 籲國會通過「更好護理」法案

舒默來到1199SEIU總部參加集會，呼籲國會通過「更好護理，改善工作」法案。（記者和釗宇／攝影）

紐約州 聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)12日來到1199SEIU醫療工作 者東部聯盟(1199SEIU United Healthcare Workers East，簡稱1199SEIU)總部參加集會，呼籲國會通過「更好護理，改善工作」法案(Better Care Better Jobs Act)，他將在華府繼續為通過此法案而努力。

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「更好護理，改善工作」法案計畫撥款4000億元加強家庭和社區服務(HCBS)，解決獲得基本服務的差距，提高護理人員的工作品質；此案預計將創造100萬個新的工作崗位，並使至少100萬個人和家庭能享有健保。

總部位於紐約的1199SEIU是全美最大的衛生保健工作者工會，主席葛蕾莎姆(George Gresham)表示，新冠疫情 讓殘障人士和長者的生活環境惡化，也讓以有色人種和移民女性為主的家庭護理人員的工作造成困難，他們需要冒著巨大風險幫助他人洗浴、穿衣、進食和打掃工作，他們是疫情中的無名英雄。

1199SEIU醫療工作者東部聯盟舉行集會，呼籲國會通過「更好護理，改善工作」法案。（記者和釗宇／攝影）

舒默表示，家庭護理的工作非常關鍵，「每個紐約人都應享有按照自己想法生活的權利，而家庭照護人員正是確保這一點的關鍵；殘障人士和長者並不希望去療養院或養老院，待在家裡對他們更好，有家人和朋友照顧，而且照護成本更低；但是要做到這一點，我們應該提高家庭照護工人的待遇；同時，這也能幫助恢復經濟，縮小貧富差距。」

參加集會的華裔家庭護工李小姐表示，她做護工已十年有餘，家庭護工在疫情期間冒的風險極大；「護理是我們的工作，非常辛苦；我們是在疫情之下冒著生命危險去別人家裡上班，而且疫情期間針對亞裔的仇恨犯罪猖獗，我們很害怕，上下班都要很小心；我們冒著照顧別人，我們自己也需要社會的尊重。」