並非失效…疫苗效力減弱 主因Delta變種肆虐
紐約州衛生廳(State Department of Health)11日公布的一項最新研究顯示，今年夏季的新一波新冠疫情中，疫苗防禦效力減弱的主要原因在於防疫規定的放鬆以及傳播能力更強的Delta變種病毒肆虐，而不是因疫苗的免疫效力自然減弱；研究認為，儘管防疫效力確有降低，但疫苗仍然有效，尤其是對重症住院的防禦。
這項研究由即將卸任的州衛生廳長扎克(Howard Zucker)主持，從年齡、疫苗產品和接種時長分析了近900萬紐約州居民的接種數據；研究蒐集了今年1月至4月的接種者信息，並分析5月至8月的感染病例和住院病例，與未接種者的數據對比。
研究發現，美國批准的三款疫苗的確出現免疫效力減弱，其中輝瑞疫苗效力減弱最多，18到49歲人群免疫效力減弱24.6%，莫德納疫苗則減弱18%，嬌生疫苗減弱19.2%；不過，無論接種者年齡長幼、接種疫苗種類如何以及何時接種，基本同時出現疫苗效力減弱，而當Delta變種病毒占比超過85%之後，疫苗效力便不再降低，甚至有小幅上升。
研究認為，不少數據觀測到，5到8月間疫苗防疫效力降低，而當時適逢Delta變種病毒肆虐以及各地防疫規定放鬆，以上兩點可能是疫苗效率降低的主要原因，而不是因為疫苗效力自然衰減；因為Delta變種普及後，疫苗效力便不再降低，之所以還能小幅反彈，則可能因為新近接種者的疫苗防疫效力較高。
研究還發現，儘管Delta變種普及之後總疫苗效力便不再降低，但65歲以上老年人的疫苗效力繼續有小幅降低；此外，疫苗對於重症住院的防禦效率仍然較高，沒有受到Delta變種病毒和防疫放鬆的影響。
研究數據顯示，18到64歲已接種者的重症住院預防率一直為86%，但三款疫苗在65歲以上老年人的重症住院預防率則有小幅降低；因此研究認為，聯邦疾病防治中心(CDC)此前建議65歲以上老年人接種補強針是正確的。
扎克表示，這份研究表明，接種疫苗仍然是擺脫疫情、避免重症住院的最有效方式；根據州府此前公布的數據，截至9月底，全州共報告超過9萬5000個接種後遭突破感染的病例，僅占總接種人口的0.8%；發現6567人接種疫苗後住院，僅占總接種人口的0.06%；目前全州成年人的完全接種率已超過76%，85.1%的成年人至少接種一針。
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