並非失效…疫苗效力減弱 主因Delta變種肆虐

研究顯示，新冠疫苗防禦效力減弱的主要原因在於防疫規定的放鬆以及Delta變種病毒肆虐，而不是因疫苗的免疫效力自然減弱；圖為紐約市布碌崙(布魯克林)一名護士在接種疫苗。(路透)

紐約州衛生廳(State Department of Health)11日公布的一項最新研究顯示，今年夏季的新一波新冠疫情中，疫苗 防禦效力減弱的主要原因在於防疫 規定的放鬆以及傳播能力更強的Delta變種病毒 肆虐，而不是因疫苗的免疫效力自然減弱；研究認為，儘管防疫效力確有降低，但疫苗仍然有效，尤其是對重症住院的防禦。

這項研究由即將卸任的州衛生廳長扎克(Howard Zucker)主持，從年齡、疫苗產品和接種時長分析了近900萬紐約州居民的接種數據；研究蒐集了今年1月至4月的接種者信息，並分析5月至8月的感染病例和住院病例，與未接種者的數據對比。

研究發現，美國批准的三款疫苗的確出現免疫效力減弱，其中輝瑞疫苗效力減弱最多，18到49歲人群免疫效力減弱24.6%，莫德納疫苗則減弱18%，嬌生疫苗減弱19.2%；不過，無論接種者年齡長幼、接種疫苗種類如何以及何時接種，基本同時出現疫苗效力減弱，而當Delta變種病毒占比超過85%之後，疫苗效力便不再降低，甚至有小幅上升。

研究認為，不少數據觀測到，5到8月間疫苗防疫效力降低，而當時適逢Delta變種病毒肆虐以及各地防疫規定放鬆，以上兩點可能是疫苗效率降低的主要原因，而不是因為疫苗效力自然衰減；因為Delta變種普及後，疫苗效力便不再降低，之所以還能小幅反彈，則可能因為新近接種者的疫苗防疫效力較高。

研究還發現，儘管Delta變種普及之後總疫苗效力便不再降低，但65歲以上老年人的疫苗效力繼續有小幅降低；此外，疫苗對於重症住院的防禦效率仍然較高，沒有受到Delta變種病毒和防疫放鬆的影響。

研究數據顯示，18到64歲已接種者的重症住院預防率一直為86%，但三款疫苗在65歲以上老年人的重症住院預防率則有小幅降低；因此研究認為，聯邦疾病防治中心(CDC)此前建議65歲以上老年人接種補強針是正確的。

扎克表示，這份研究表明，接種疫苗仍然是擺脫疫情、避免重症住院的最有效方式；根據州府此前公布的數據，截至9月底，全州共報告超過9萬5000個接種後遭突破感染的病例，僅占總接種人口的0.8%；發現6567人接種疫苗後住院，僅占總接種人口的0.06%；目前全州成年人的完全接種率已超過76%，85.1%的成年人至少接種一針。