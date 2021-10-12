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演員遭歧視言論攻擊 「喬的咖啡屋」暫停演出

記者張心／紐約報導
約翰·恩格曼劇院「喬的咖啡屋」主演劇照。（取自該劇院Instagram）
約翰·恩格曼劇院「喬的咖啡屋」主演劇照。（取自該劇院Instagram）

隨著百老匯重開，紐約州越來越多劇院恢復正常演出，但位於長島蘇福克郡(Suffolk County)北港(Northport)的約翰·恩格曼劇院(John W. Engeman Theater)，原訂於10日晚的演出，卻因為主演遭受到種族歧視評論而臨時取消，警方已介入調查。

此番遭受種族歧視言論攻擊的劇目，是上世紀九十年代百老匯的大熱歌劇「喬的咖啡屋」(Smokey Joe's Cafe)，其主題曲還曾經獲得1997年葛莱美獎(Grammy Award)；長島約翰·恩格曼劇院在重演之外，邀請到不少非洲裔演員擔任主演，並計畫連續演出至10月底，不料開演沒多久就遭此非議。

根據北港警局的調查，10日該劇主演向劇場工作人員報告，聲稱受到種族歧視言論攻擊，劇組隨即報告給當地警方；不過在警方趕到現場了解情況時，受騷擾的主演卻拒絕配合調查，於是北港警局選擇進行私下調查，目前更多的案件細節還在了解中。

約翰·恩格曼劇院主演遭受種族歧視攻擊。（取自Instagram）
約翰·恩格曼劇院主演遭受種族歧視攻擊。（取自Instagram）

約翰·恩格曼劇院自新冠疫情爆發以來經歷了漫長的關閉後，剛於上個月重開，面對針對非洲裔演員遭受的種族言論騷擾，劇場表示，「我們對於發生在劇院外的種族歧視攻擊感到失望，劇場應該是包容和安全的所在，我們會盡一切努力，支持和維護劇院的所有演職人員，所以經過慎重考慮，我們決定取消演出。」

跟據約翰·恩格曼劇院官網，10日取消演出後，訂於13日恢復「喬的咖啡屋」劇目演出，直到本月底。

種族歧視 劇場 長島

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