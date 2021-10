紐約連鎖超市 生活必需品短缺 婦嬰用品及零食尤為嚴重

紐約多家連鎖超市生活必需品短缺,圖為嬰幼兒用品的貨架。(記者張心/攝影)

紐約市多家大型連鎖超市CVS、Walgreens、Duane Reade等出現生活用品短缺現象,主要集中在生活用紙、嬰兒產品、女性用品和營養零食等,與疫情導致的全球供應鏈 受阻、運輸卸貨工人短缺和產品運輸費用上漲息息相關;聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank)警告,若供應鏈問題無改善,2022年將面臨更嚴重的通貨膨脹和物價上漲。

影音來源:記者張心

「我感到很震驚,這是自9月以來第三次來找最愛的巧克力棒零食了,但還是沒補貨。」家住皇后區 森林小丘的印度裔青年阿比(Abhijit)看著CVS空蕩蕩的貨架不知所措,「以前從來沒有遇到過這樣的情況,這本是美國 隨處可見的產品,現在竟成了稀有商品。」無奈之下,阿比拿了七盒其他品牌的巧克力棒去付款,「我怕過段時間都沒有了,畢竟這一個多月每次來只看到貨架逐漸變空,就沒見補貨。」

30品牌紙尿布 28種缺貨

離食品貨架不遠的嬰幼兒產品區也空空如也,本應展示的30種紙尿布產品顯示其中28種缺貨,「除了紙尿布就是嬰兒用消毒紙巾,大概從暑假開始就買不到了。」住在森林小丘地鐵站CVS附近的王女士非常不滿,但還是表示會時不時來碰碰運氣。「畢竟辦了CVS的會員卡,現在只能在亞馬遜網購同款生活用品,真的挺不划算的。」

同樣大面積缺貨的是女性生理期用品櫃台,整個貨架出售的商品不及貼標的十分之一,到處立著醒目的標語牌「很抱歉,供應商目前無法為消費者提供此產品」(We're sorry. The supplier is temporarily unable to supply this product to retailers.)。店員表示,這種情況有一段時間了,自從今年開始就時不時出現貨品短缺的情況,只是最近幾個月越發嚴重,「具體什麼時候補貨我們真的不知道,全部取決於製造商和送貨商。」

紐約多家連鎖超市生活必需品短缺,圖為嬰幼兒尿片的貨架。(記者張心/攝影)

生活用紙賣完 進貨無期

皇后區雷哥公園(Rego Park)附近的Walgreens也是一樣的緊俏,除了嬰兒產品、女性用品和營養零食外,生活用紙更是稀缺產品,「我不會網購,現在很想罵街,為什麼都賣完了也不補貨?我在這裡住了一輩子了,就沒見過像今年這麼糟的情況。」75歲的猶太裔老人吉利德(Gilead)說,隨即招呼來該店店員,詢問什麼時候能拿到廚房用紙。

不過店員回答:「貨架上展示的是我們的所有,我們真的已經把倉庫裡的都搬來了,如果還找不到,我只能建議您每個周二、周三和周五來碰碰運氣,因為那幾天是進貨日,現在我們也不知道什麼時候會來什麼貨。」

全市的大型超市都面臨著同樣的生活必需品短缺情況,曼哈頓及皇后區等人口密集居住區狀況更加嚴重。CVS發言人布蘭切特(Matthew Blanchette)表示,「產品供應鏈問題正影響著大多數的零售業商家,我們已經在和供應商聯繫解決問題。」

紐約多家連鎖超市生活必需品短缺,圖為餐巾紙的貨架。(記者張心/攝影)

卸貨等候時間 長達四周

除了全球供應鏈受阻之外,因為疫情造成的人力不足和運輸成本上升,導致紐約和洛杉磯兩個重要的港口鬧起了貨船堵塞,據CBS報導,有近50萬個集裝箱在等待卸貨,有些貨船已經原地待命18天了,目前平均的卸貨等候時間為四周。Costco、家得寶(Home Depot)、Target、沃爾瑪(Walmart)和宜家(IKEA)等商家,已經陸續從9月初起自行租賃集裝箱貨船,專程從亞洲工廠直接運輸自家產品到美洲,只為了避免港口堵塞造成的延誤和第三方運輸的成本提升。

據聯邦準備銀行10月公布的統計顯示,自2021年8月,美國的通脹膨脹指數正在以30年來最快的速度攀升,「非常沮喪看到供應鏈問題並沒有好轉,這會使美國的通貨膨脹問題在下一年變得更糟。」聯準會主席鮑爾(Jerome H. Powell)在月初的小組會議上表示。