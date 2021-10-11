我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

紐約連鎖超市 生活必需品短缺 婦嬰用品及零食尤為嚴重

記者張心╱紐約報導
紐約多家連鎖超市生活必需品短缺，圖為嬰幼兒用品的貨架。（記者張心／攝影）
紐約多家連鎖超市生活必需品短缺，圖為嬰幼兒用品的貨架。（記者張心／攝影）

紐約市多家大型連鎖超市CVS、Walgreens、Duane Reade等出現生活用品短缺現象，主要集中在生活用紙、嬰兒產品、女性用品和營養零食等，與疫情導致的全球供應鏈受阻、運輸卸貨工人短缺和產品運輸費用上漲息息相關；聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank)警告，若供應鏈問題無改善，2022年將面臨更嚴重的通貨膨脹和物價上漲。

影音來源：記者張心

「我感到很震驚，這是自9月以來第三次來找最愛的巧克力棒零食了，但還是沒補貨。」家住皇后區森林小丘的印度裔青年阿比(Abhijit)看著CVS空蕩蕩的貨架不知所措，「以前從來沒有遇到過這樣的情況，這本是美國隨處可見的產品，現在竟成了稀有商品。」無奈之下，阿比拿了七盒其他品牌的巧克力棒去付款，「我怕過段時間都沒有了，畢竟這一個多月每次來只看到貨架逐漸變空，就沒見補貨。」

30品牌紙尿布 28種缺貨

離食品貨架不遠的嬰幼兒產品區也空空如也，本應展示的30種紙尿布產品顯示其中28種缺貨，「除了紙尿布就是嬰兒用消毒紙巾，大概從暑假開始就買不到了。」住在森林小丘地鐵站CVS附近的王女士非常不滿，但還是表示會時不時來碰碰運氣。「畢竟辦了CVS的會員卡，現在只能在亞馬遜網購同款生活用品，真的挺不划算的。」

同樣大面積缺貨的是女性生理期用品櫃台，整個貨架出售的商品不及貼標的十分之一，到處立著醒目的標語牌「很抱歉，供應商目前無法為消費者提供此產品」(We're sorry. The supplier is temporarily unable to supply this product to retailers.)。店員表示，這種情況有一段時間了，自從今年開始就時不時出現貨品短缺的情況，只是最近幾個月越發嚴重，「具體什麼時候補貨我們真的不知道，全部取決於製造商和送貨商。」

紐約多家連鎖超市生活必需品短缺，圖為嬰幼兒尿片的貨架。（記者張心／攝影）
紐約多家連鎖超市生活必需品短缺，圖為嬰幼兒尿片的貨架。（記者張心／攝影）

生活用紙賣完 進貨無期

皇后區雷哥公園(Rego Park)附近的Walgreens也是一樣的緊俏，除了嬰兒產品、女性用品和營養零食外，生活用紙更是稀缺產品，「我不會網購，現在很想罵街，為什麼都賣完了也不補貨？我在這裡住了一輩子了，就沒見過像今年這麼糟的情況。」75歲的猶太裔老人吉利德(Gilead)說，隨即招呼來該店店員，詢問什麼時候能拿到廚房用紙。

不過店員回答：「貨架上展示的是我們的所有，我們真的已經把倉庫裡的都搬來了，如果還找不到，我只能建議您每個周二、周三和周五來碰碰運氣，因為那幾天是進貨日，現在我們也不知道什麼時候會來什麼貨。」

全市的大型超市都面臨著同樣的生活必需品短缺情況，曼哈頓及皇后區等人口密集居住區狀況更加嚴重。CVS發言人布蘭切特(Matthew Blanchette)表示，「產品供應鏈問題正影響著大多數的零售業商家，我們已經在和供應商聯繫解決問題。」

紐約多家連鎖超市生活必需品短缺，圖為餐巾紙的貨架。（記者張心／攝影）
紐約多家連鎖超市生活必需品短缺，圖為餐巾紙的貨架。（記者張心／攝影）

卸貨等候時間 長達四周

除了全球供應鏈受阻之外，因為疫情造成的人力不足和運輸成本上升，導致紐約和洛杉磯兩個重要的港口鬧起了貨船堵塞，據CBS報導，有近50萬個集裝箱在等待卸貨，有些貨船已經原地待命18天了，目前平均的卸貨等候時間為四周。Costco、家得寶(Home Depot)、Target、沃爾瑪(Walmart)和宜家(IKEA)等商家，已經陸續從9月初起自行租賃集裝箱貨船，專程從亞洲工廠直接運輸自家產品到美洲，只為了避免港口堵塞造成的延誤和第三方運輸的成本提升。

據聯邦準備銀行10月公布的統計顯示，自2021年8月，美國的通脹膨脹指數正在以30年來最快的速度攀升，「非常沮喪看到供應鏈問題並沒有好轉，這會使美國的通貨膨脹問題在下一年變得更糟。」聯準會主席鮑爾(Jerome H. Powell)在月初的小組會議上表示。

紐約多家連鎖超市生活必需品短缺。（記者張心／攝影）
紐約多家連鎖超市生活必需品短缺。（記者張心／攝影）
紐約多家連鎖超市生活必需品短缺。（記者張心／攝影）
紐約多家連鎖超市生活必需品短缺。（記者張心／攝影）

供應鏈 美國 皇后區

上一則

霍楚簽署新法 威脅舉報無證移民 可起訴敲詐

延伸閱讀

示威者騷擾紐約華人博物館員工 每日新聞譴責

示威者騷擾紐約華人博物館員工 每日新聞譴責
中國禁採「比特幣」 紐約、肯塔基等多州成挖礦新天堂

中國禁採「比特幣」 紐約、肯塔基等多州成挖礦新天堂
支持紐約保留資優班 家長上東城抗議

支持紐約保留資優班 家長上東城抗議
遊民皇后區地鐵站搶劫 華警趕往逮獲

遊民皇后區地鐵站搶劫 華警趕往逮獲
皇后區慶雙十 逾百人齊聚升旗

皇后區慶雙十 逾百人齊聚升旗

熱門新聞

圖中這名女子在時報廣場早上高峰通勤，將另一名女子推向地鐵。(截圖自NYPD)

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

2021-10-04 21:15
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

2021-10-04 17:16
聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升