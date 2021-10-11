紐約連鎖超市 生活必需品短缺 婦嬰用品及零食尤為嚴重

紐約多家連鎖超市生活必需品短缺，圖為嬰幼兒用品的貨架。（記者張心／攝影）

紐約市多家大型連鎖超市CVS、Walgreens、Duane Reade等出現生活用品短缺現象，主要集中在生活用紙、嬰兒產品、女性用品和營養零食等，與疫情導致的全球供應鏈 受阻、運輸卸貨工人短缺和產品運輸費用上漲息息相關；聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank)警告，若供應鏈問題無改善，2022年將面臨更嚴重的通貨膨脹和物價上漲。

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「我感到很震驚，這是自9月以來第三次來找最愛的巧克力棒零食了，但還是沒補貨。」家住皇后區 森林小丘的印度裔青年阿比(Abhijit)看著CVS空蕩蕩的貨架不知所措，「以前從來沒有遇到過這樣的情況，這本是美國 隨處可見的產品，現在竟成了稀有商品。」無奈之下，阿比拿了七盒其他品牌的巧克力棒去付款，「我怕過段時間都沒有了，畢竟這一個多月每次來只看到貨架逐漸變空，就沒見補貨。」

30品牌紙尿布 28種缺貨

離食品貨架不遠的嬰幼兒產品區也空空如也，本應展示的30種紙尿布產品顯示其中28種缺貨，「除了紙尿布就是嬰兒用消毒紙巾，大概從暑假開始就買不到了。」住在森林小丘地鐵站CVS附近的王女士非常不滿，但還是表示會時不時來碰碰運氣。「畢竟辦了CVS的會員卡，現在只能在亞馬遜網購同款生活用品，真的挺不划算的。」

同樣大面積缺貨的是女性生理期用品櫃台，整個貨架出售的商品不及貼標的十分之一，到處立著醒目的標語牌「很抱歉，供應商目前無法為消費者提供此產品」(We're sorry. The supplier is temporarily unable to supply this product to retailers.)。店員表示，這種情況有一段時間了，自從今年開始就時不時出現貨品短缺的情況，只是最近幾個月越發嚴重，「具體什麼時候補貨我們真的不知道，全部取決於製造商和送貨商。」

紐約多家連鎖超市生活必需品短缺，圖為嬰幼兒尿片的貨架。（記者張心／攝影）

生活用紙賣完 進貨無期

皇后區雷哥公園(Rego Park)附近的Walgreens也是一樣的緊俏，除了嬰兒產品、女性用品和營養零食外，生活用紙更是稀缺產品，「我不會網購，現在很想罵街，為什麼都賣完了也不補貨？我在這裡住了一輩子了，就沒見過像今年這麼糟的情況。」75歲的猶太裔老人吉利德(Gilead)說，隨即招呼來該店店員，詢問什麼時候能拿到廚房用紙。

不過店員回答：「貨架上展示的是我們的所有，我們真的已經把倉庫裡的都搬來了，如果還找不到，我只能建議您每個周二、周三和周五來碰碰運氣，因為那幾天是進貨日，現在我們也不知道什麼時候會來什麼貨。」

全市的大型超市都面臨著同樣的生活必需品短缺情況，曼哈頓及皇后區等人口密集居住區狀況更加嚴重。CVS發言人布蘭切特(Matthew Blanchette)表示，「產品供應鏈問題正影響著大多數的零售業商家，我們已經在和供應商聯繫解決問題。」

紐約多家連鎖超市生活必需品短缺，圖為餐巾紙的貨架。（記者張心／攝影）

卸貨等候時間 長達四周

除了全球供應鏈受阻之外，因為疫情造成的人力不足和運輸成本上升，導致紐約和洛杉磯兩個重要的港口鬧起了貨船堵塞，據CBS報導，有近50萬個集裝箱在等待卸貨，有些貨船已經原地待命18天了，目前平均的卸貨等候時間為四周。Costco、家得寶(Home Depot)、Target、沃爾瑪(Walmart)和宜家(IKEA)等商家，已經陸續從9月初起自行租賃集裝箱貨船，專程從亞洲工廠直接運輸自家產品到美洲，只為了避免港口堵塞造成的延誤和第三方運輸的成本提升。

據聯邦準備銀行10月公布的統計顯示，自2021年8月，美國的通脹膨脹指數正在以30年來最快的速度攀升，「非常沮喪看到供應鏈問題並沒有好轉，這會使美國的通貨膨脹問題在下一年變得更糟。」聯準會主席鮑爾(Jerome H. Powell)在月初的小組會議上表示。