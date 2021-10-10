哥倫布日遊行 華人注入中華元素共襄盛舉

布碌崙華人聯合會今年同樣也不缺席，帶來自家訓練的舞獅隊，替活動增添不少熱鬧氣氛。（記者顏潔恩/攝影）

由布碌崙(布魯克林)義大利 裔美國人聯盟(Federation of Italian-American Organizations of Brooklyn)主辦的哥倫布日遊行 ，9日在班森賀展開；該區是義大利裔和華裔聚居社區，遊行隊伍中有不少華人 團體注入中華文化元素助陣，傳統扇子舞、醒獅團沿途表演等，贏得觀眾掌聲喝采。

哥倫布日遊行9日在班森賀社區展開。（記者顏潔恩/攝影）

當天遊行從62街交18大道開始，沿著18大道一路走到84街，共有超過30個機構和學校參與；上百人拿著義大利國旗遊街、穿著傳統服飾，來自當地高中的管樂團也帶來樂隊表演，引來街道兩旁商家的關注，跑出來與民眾一起圍觀活動。

已是第七年參與哥倫布遊行的班森賀華人服務中心負責人羅添福表示，平時與當地義大利社區組織有好交情，合作向同為移民的義大利、華裔居民提供服務；他說亞裔面孔出現在外族裔活動上是值得開心的事，用行動支持他們，促進社區族裔和諧，今年約有40名成員參加。

布碌崙班森賀服務中心已第七年參與哥倫布日遊行。（記者顏潔恩/攝影）

布碌崙華人聯合會今年同樣也不缺席，帶來自家訓練的舞獅隊，替活動增添不少熱鬧氣氛；紐約歌舞團成員也穿著粉色中華傳統服飾，舉著扇子跳舞，相當吸睛。

許多華人家長也帶著孩子現身活動，黃女士表示，居住在當地一直與義大利鄰居和睦共處，在其重視的節日上也不忘參與其中，給他們帶來祝福；同時對孩子們來說也是很好的教育機會，讓他們接觸其他族裔的文化，打開眼界。