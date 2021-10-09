紐約州強制令擴大 數千護理員恐失業

紐約州強制令逐步擴大，數千拒接疫苗的家庭護理員面臨失業。(州長辦公室提供)

紐約州 強制疫苗 接種令繼續擴大，州長霍楚(Kathy Hochul)8日表示，家庭護理員若在當日還未接種疫苗則不允許再繼續工作 ；而從11月1日開始，為有發育障礙或心理健康問題者提供護理服務的州機構護理員，也將被納入強制接種範圍。

這項強制令適用於輔助生活之家、臨終關懷、治療中心和艾滋病家庭護理項目的工作人員；一個月前接種強制令只涵蓋了醫院和療養院的工作人員。

根據州府數據，截至上周全州約有92%的醫院和療養院員工至少接種了一劑疫苗，但目前尚無法獲悉全州21萬多名家庭護理員中有多少人在8日截止日期前接種了疫苗。

美國家庭醫療工作者協會(Home Healthcare Workers of America)副總裁佩科拉(Joe Pecora)表示，該會3萬2000名成員中有近70%的人已經接種，但還不清楚隸屬機構是否會因拒絕接種而裁員。

紐約州家庭護理協會(Home Care Association of New York State)表示，最近的一項行業調查發現，多達1萬2000名工人可能拒絕接打疫苗，這將使許多弱勢人群得不到幫助，數千人員失去工作。

上周，當疫苗強制令對全州的醫院和療養院員工生效時，他們同樣面臨著人手不足的威脅；大紐約醫院協會(Greater New York Hospital Association)主席拉斯克(Kenneth E. Raske)表示，「大量湧入的」員工在截止日當天注射了疫苗，這才基本上避免了人員短缺。

而從11月1日起，州府的強制疫苗令範圍將再次擴大，將有發育障礙或心理健康問題者提供護理服務的州機構護理員也將囊括其中。