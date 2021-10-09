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紐約市亞裔青少年接種率最高

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市13到17歲的亞裔青少年接種率最高；圖為一名亞裔少年在打疫苗。（美聯社）
紐約市13到17歲的亞裔青少年接種率最高；圖為一名亞裔少年在打疫苗。（美聯社）

紐約市府最新數據顯示，全市13歲至17歲亞裔青少年接種率最高，已有99%至少接種一劑新冠疫苗；州長霍楚8日也宣布，紐約州成人接種率達到85%里程碑，但仍有特定社區接種率偏低，呼籲紐約客為保護自身和身邊人的安全盡快接種。

據市健康與心理衛生局(DOHMH)數據，全市符合接種條件的亞裔美國人、原住民、太平洋島居民的青少年，已有99%完成至少一劑接種；西語裔青少年接種率達73%，非洲裔只有47%，白人青年僅為44%。

該數據也證明，某族裔的青少年接種率與同一族裔的成人接種率有相似結果，如全市年齡18至44歲的亞裔群體中，95%已完成至少一劑疫苗，45至64歲亞裔接種率達94%，65歲及以上接種率稍低，但也有84%；西語裔18至44歲成人接種率則比青少年稍高，80%完成一劑接種，非洲裔18至44歲的接種率也與青少年群體數字相差無幾。

「家長對接種疫苗的態度一定程度決定了他們的孩子是否會接種疫苗」， 衛生局副局長伊斯特林(Torian Easterling)表示，因此努力糾正疫苗對孩子產生副作用等的誤導性信息、消除家長的擔憂，對提升接種率至關重要。

為此當局需採取多管齊下的策略，從教育父母、與他們溝通開始，確保家長了解疫苗對孩子健康的重要性，不僅保護自己和家人，對不能接種的人來說也是一種保護；他表示在這個秋季，專員會透過家訪、通話、短信和電郵等方式接觸家長，鼓勵他們帶孩子完成接種。

在全州範圍內，霍楚8日宣布，紐約州85%成人已至少接種一劑疫苗，距離擺脫疫情、重返正常生活更邁進一步；不過這雖然是重大里程碑，但同時也發現部分社區接種率落後，她呼籲高風險、免疫系統弱的人盡早接種。

霍楚說，只要接種率超過90%，紐約州的疫情就會取得很好控制；另外也將繼續在各公校設立臨時診所，為學生提供接種服務。

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