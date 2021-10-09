紐約客談／精神疾病若成慣犯託辭 百姓安危必輕於鴻毛

不知看過時代廣場非裔 女推路人下地鐵站 台的視頻看客，是否能接受其家人哭訴罪犯有精神疾病，祈求社會諒解和法律輕判的託辭。當然，無論你、我、他是否接受，被害的無辜通勤客表示絕對不行，「我的臉腫了、鼻子和下巴斷了，必須有人為此負責。」

近年來，因精神疾病而降罪或脫罪的紐約刑事案件不勝枚舉。2019年發生在紐約布魯克林羊頭灣的3死爆頭命案，受害者家屬在經過兩年的焦灼後，等來的卻是檢辯雙方達成的協議，即接受罪犯精神鑑定，同意他入院治療並免除刑罰。2020年至2021年間，曾四度攻擊亞裔並七次暴力傷害無辜路人的非裔女貝爾(Maricia Bell)，次次被逮捕，也次次都以精神疾病為由，被警方控以三級攻擊輕罪後，即開傳票當場釋放。

美國的地方司法體系管理下，罹患精神疾病似乎已成為犯罪分子的「免死金牌」。前紐約州 司法部特勤探員姚旦曾表示，因為檢察官辦公室都是民選官員，做決定時往往不是考慮事實的本身，而是更在意社會輿論，如果華裔社區給予他們政治壓力，那在實際操作中，檢方就不會冒著最後兇嫌被無罪開釋的風險，反而會達成協議，即從法律上宣判他無罪，但實際上讓罪犯一輩子關押在精神病院。

但這似乎已成為理想情況，目前更多我們看到的，是當地政府和一些事不關己的居民，出於輿論考慮，反對拿著納稅人的錢支付罪犯的病院關押費用。一切似乎都已成為私慾的機器，如果這世界應該遵循惡有惡報、善有善報的運轉規則，那麼人性的諒解有其底線，惡才會有收斂的根源。

（紐約客談，每周二至周六見報）