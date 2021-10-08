紐約市適齡亞裔青少年99%已打疫苗 市府將持續倡導

紐約市13到17歲的亞裔青少年接種率最高；圖為一名亞裔少年在打疫苗。（美聯社）

市健康與心理衛生局(DOHMH)最新數據顯示，全市13歲至17歲亞裔 青少年接種率最高，已有99%至少接種一劑新冠疫苗 、西語裔群體則排在後；當局表示，家長本身的接種狀態與意願深刻影響孩子們的接種率，接下來的日子會通過各類方式聯繫家長，鼓勵他們帶孩子接種。

根據數據，全市符合接種條件的亞裔美國人、原住民、太平洋島居民的青少年，已高達99%完成至少一劑接種；同時，西語裔青少年接種率達73%、非洲裔只有47%、白人44%。

該數據也證明，某族裔的青少年接種率與同一族裔的成人接種率有相似結果，譬如全市年齡18至44歲的亞裔，也高達95%已完成至少一劑疫苗、45至64歲亞裔達94%、65歲或以上稍低達84%。

西語裔18至44歲成人接種率則比青少年來得高一些，已80%完成一劑接種；非洲裔18至44歲的接種率也與青少年相差無幾。

「家長的接種狀態決定了他們的孩子是否會接種疫苗」， 當局副局長伊斯特林(Torian Easterling)表示，努力糾正疫苗對孩子產生副作用等的誤導性信息、消除家長的擔憂，對提升接種率至關重要。

為此當局需採取多管齊下的策略，從教育 父母、與他們溝通開始，確保他們了解疫苗維護孩子健康的重要性，不僅保護自己和家人，對不能接種的人來說也是一種保護；他表示在這個秋季，專員會透過家訪、通話、短信、發郵件和電郵等方式接觸家長，教育和鼓勵他們帶孩子完成接種。