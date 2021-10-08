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新冠補強針 「別盲目搶接種」

記者牟蘭／紐約報導
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

疫情反彈，不少民眾有意接種第三劑(Third Dose)或補強針(Booster Shot)新冠疫苗；華裔醫生7日對此表示，雖然兩種疫苗針對的接種人群、疫苗種類與間隔時間均不相同，但均旨在增強接種者的抗體；不過醫生也提醒，不符合接種標準的民眾切忌盲目超前接種。

亞美醫師協會總裁和會長劉季高表示，美國食品藥物管理局(FDA)目前批准的新冠補強針只有輝瑞(Pfizer)疫苗，只有年滿65歲或以上的年長者及18歲至64歲間有基礎疾病或從事高風險工作的民眾才符合接種資格；他說，補強針不能混合接種，民眾必須在接種第二劑疫苗滿六個月後才能接種補強針。

劉季高說，美國目前的疫苗數量充足，不少負責接種的藥店或其他中心，並不會詳查接種者的病例或其他憑證，就給登門者接種第三劑疫苗，導致部分民眾偷跑、跟風接種。

對於第三劑疫苗，仁德醫生集團陳海虹醫生在華策會(CPC)、聯合健康保險與仁德醫生共同舉辦的講座中指出，FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾，如罹癌患症、接受器官移植或愛滋病患者等。

陳海虹表示，第三劑疫苗允許已接種輝瑞和莫德納的民眾混打，但接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的民眾尚不在列；她說，雖然兩種疫苗針對的接種人群與接種時間等各不相同，但都旨在增強接種者的抗體，「就像是身體較弱的人吃補品，增強免疫力」。

對於是否應全面推廣第三劑或補強針，劉季高表示，目前的臨床證據尚不足以證實，接種多一劑疫苗是否可以幫助民眾抵抗不斷變種的新冠病毒；他說，雖然隨著時間的推移，接種疫苗產生的抗體會逐漸減弱，但增強抗體，並非意味著提高抵抗相關病毒的免疫力。

部分患者接種第三劑疫苗後產生較強的副作用，劉季高呼籲，不符合標準的民眾不要跟風接種，等待相關部門公布科學數據後，諮詢專業人士再選擇是否接種第三針疫苗，「必須要打的人應該盡快打」。

對於接種中國產新冠疫苗民眾是否需要重新接種輝瑞等疫苗，陳海虹表示，根據紐約市的規定，中國產的新冠疫苗受到世界衛生組織的認可，即使檢查後，民眾身上沒有抗體，市府也不允許此類民眾再次接種。

流感季即將到來，陳海虹表示，民眾可在同一天接種流感疫苗和新冠疫苗；不過，她也提醒，接種疫苗都會有副作用，建議民眾隔天接種不同的疫苗。

陳海虹(講話者)醫生表示，第三劑新冠疫苗允許已接種輝瑞和莫德納疫苗的民眾混打。(...
陳海虹(講話者)醫生表示，第三劑新冠疫苗允許已接種輝瑞和莫德納疫苗的民眾混打。(記者牟蘭╱攝影)

流感疫苗 輝瑞 免疫力

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