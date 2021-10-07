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逆襲州長 霍楚曾淪為葛謨棄子

編譯孫梁／綜合6日電
霍楚還是副州長時，時任州長葛謨的助手曾致電她說，葛謨不再邀她為競選搭檔。(美聯社)
霍楚還是副州長時，時任州長葛謨的助手曾致電她說，葛謨不再邀她為競選搭檔。(美聯社)

今年1月底，霍楚(Kathy Hochul)還是副州長時，時任州長葛謨的助手曾致電她說，尋求四連任的葛謨決定不再邀她為競選搭檔；如今葛謨已黯然下台，而一度將要離去的霍楚，卻成為紐約第一位女州長。

葛謨拋棄霍楚的念頭早已有之，他2018年看到紐約市的民主黨左翼影響力日益膨脹，就感到來自紐約州西部的霍楚對鞏固他在都會區的票源沒有幫助。

一位知情者說，葛謨2018年考慮的是「我們要多為進步派做事，需要一個來自市區的搭檔，與少數族裔社區有關。」知情者表示，葛謨與霍楚之間交情有限。

因此，葛謨及其助手一直不遺餘力地將霍楚邊緣化，盡可能地降低她的影響，葛謨的一位前助理說，疫情爆發前和爆發後都在這樣做。另一位人士說，葛謨在考慮挑選少數族裔為競選搭檔，以反映紐約州的多元化趨勢。

霍楚接到葛謨助手的電話後不久，州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布了引起轟動的調查報告，指葛謨有意隱瞞養老院的染疫病歿人數，州衛生廳少報約50%。

詹樂霞的報告重創了葛謨，州議會要求他的高級助手做出說明。葛謨的前助理梅麗莎·迪羅薩(Melissa DeRosa)承認，葛謨政府「凍結」公布死亡人數，試圖掩蓋真相。

詹樂霞的報告也引起聯邦調查人員的重視，他們對葛謨政府誤導聯邦官員的指控進行調查；媒體長期以來一直認為，葛謨及助手違反紐約州的信息自由法，州檢察長的調查報告也印證了這一觀點。

掩蓋耆老病歿人數的真相爆光後，接續爆出的兩則醜聞加重了葛謨的創傷，包括他在疫情期間利用州府資源出版獲利500萬元的回憶錄，和十多名女性指控曾被葛謨騷擾，而詹樂霞的調查報告證實了對葛謨的性騷擾指控。

三大醜聞導致葛謨的第三任期搖搖欲墜，民主黨盟友被迫離他而去，在州議會提出彈劾動議；葛謨最初發誓反擊，但最終於8月辭職。

霍楚的辦公室和葛謨的發言人都拒絕做出評論。

葛謨 霍楚 紐約州

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