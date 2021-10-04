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楊安澤退出民主黨 籌組新黨邁大步

記者黃伊奕／紐約報導

前紐約市長參選人楊安澤4日宣布退出民主黨，轉為獨立選民，並稱自己不再片面相信「民主黨人是正確的」，認為離開民主黨、團結中間選民才能產生更大的影響。

此前楊安澤就稱計畫脫離民主黨，成立第三政黨，打破美國現有兩黨制度；該計畫於4日進一步邁進，他宣布已從選民登記退出民主黨籍，成為獨立人士，希望以這種方式，「更加誠實地對待整個系統和所有選民。」

楊安澤在參加總統選舉時，就以「全民基本收入」的政見引起關注，他也曾宣稱自己「整個成年生活」都是民主黨人，但他在參選紐約市長失敗後聲稱，「相信不再做民主黨人，才是正確的。」

楊安澤也強調自己此舉並非建議其他人和自己一樣更改為獨立選民，「如果你生活在深藍或者深紅地區，更改為獨立選民大致結果是失去實際選舉權。」

楊安澤上周透露將成立第三政黨，打破美國現有兩黨制度，並計畫將他的新政黨定名為「前進黨」(Forward Party)，並在5日出版的新書中，闡明建黨理念。

他表示，美國的兩黨制讓極端政治大行其道，大多數希望走中間道路的選民利益一直被忽略，這種模式不可持續；他主張推廣開放式初選和排序複選制，讓極端政治回歸中道。

楊安澤稱他最終目標是盡力推動這個社會，「很多傑出的公務員每天都在做偉大的工作，但是我們的系統卻被卡住；它被卡住的原因是兩極分化比以往更加嚴重，我認識的許多人正在做他們力所能及的好事，但他們的影響卻受到限制。」

楊安澤表示，成立「前進黨」的目標，就是改革美國民主制度，團結中間派選民，尤其是全國有60%選民自認獨立派，不認可主流兩黨；他希望能團結這些中間派選民，如果中間派能形成，合力就能左右美國政治。

楊安澤並認為，美國目前的民主制度正在衰敗，兩黨制不可持續，「如果國家再不團結起來，很多人就會受罪；我們應該改革政治制度，尤其是兩黨制，容納更多中間道路的人，讓不同的政治觀點可以交匯融合。」

接下來他的精力主要會放在成立前進黨的事務上，未來是否會繼續參選公職，則要看情況。

楊安澤日前接受本報專訪時稱計畫成立第三政黨。(記者和釗宇╱攝影)
楊安澤日前接受本報專訪時稱計畫成立第三政黨。(記者和釗宇╱攝影)

楊安澤 民主黨 美國

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