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挑戰霍楚 威廉姆斯放話重整州府

記者和釗宇／紐約報導
市公益維護人威廉姆斯表示，他將成為現行體制的挑戰者；圖為他29日在布碌崙參加選民登記活動。(美聯社)
市公益維護人威廉姆斯表示，他將成為現行體制的挑戰者；圖為他29日在布碌崙參加選民登記活動。(美聯社)

明年有意參選州長的市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)29日表示，前州長葛謨(Andrew Cuomo)辭職並不代表州府得到改革，他將成為現行體制的挑戰者，盪滌籠罩州府奧伯尼多年的政治生態；但他也表示，是否決定參選也要看其他潛在競爭者的情況，預計未來幾周內將作出決定。

威廉姆斯本周已經成立了一個競選試探委員會，徵詢金主和其他政壇內部人士的意見，考慮是否明年挑戰現任州長霍楚(Kathy Hochul)，參選州長；他在2018年時就曾與霍楚競爭副州長，以大約10萬票、約7%的差距敗下陣來。

威廉姆斯29日在多個場合攻擊霍楚，稱霍楚作為葛謨的副州長，沒能遏制葛謨的惡行，屬於葛謨體制的一部分，因此擔任州長也沒有能力做出改革；「葛謨一個人辭職並不代表政治生態的改變，州府仍在按照許多舊的方式在做事，這樣做很難持續下去，除非下重手盪滌整個政治生態。」

當被問到為何有意挑戰霍楚時，他說，「這件事我已經考慮了很久，真正讓我開始考慮的原因是，紐約州需要疫後恢復，而如果原有的政治生態不改變的話，這一點很難做到；我將帶來一種完全不同的主政方式，不只是看風向、自我傾向、根據個人的利益做事，而是把民眾的利益放在第一位，在這方面我有很多經驗。」

除了霍楚，威廉姆斯的潛在競爭對手還包括州檢察長詹樂霞(Letitia James)，後者29日也暗示可能參選；當被問到對詹樂霞參選的看法時，威廉姆斯沒有正面回應，「州檢察長的工作做得非常不錯，據我所知，她還沒有公開表態有意參選；而對我來說，我的競選試探委員會並不針對某一職位或某個人，只是寬泛的競選公職罷了。」

威廉姆斯表示，未來將和各種選民和政壇人物接觸，並評估其他潛在競爭者的決定，預計未來幾周內將作出決定。

威廉 霍楚 葛謨

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