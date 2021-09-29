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下東城翻新3棟樓 提供44戶平價屋

記者顏嘉瑩／紐約報導
亞平會與政府單位、民選官員28日在下東城宣布，重建三棟建築，提供社區44戶可負擔住房。(記者顏嘉瑩/攝影)
亞平會與政府單位、民選官員28日在下東城宣布，重建三棟建築，提供社區44戶可負擔住房。(記者顏嘉瑩/攝影)

亞洲人平等會28日與紐約市房屋保護和開發局(HPD)、民選官員等在曼哈頓下東城聯合宣布，將重建該社區三棟歷史悠久的房屋，提供44個平價屋單位，預計將於2022年完工，開放住客遷入。

這項於2012年啟動的項目，由地方倡議支持公司(Local Initiatives Support Corporation，LISC)與亞洲人平等會(AAFE)及市房屋保護和開發局等合作，達成960萬元的平價屋開發案，針對下東城的三棟住宅樓進行翻新，並通過市房屋保護和開發局的「居者有其屋」項目(Affordable Neighborhood Cooperative Program, ANCP)擔保完成，重建預算共2000萬元；非營利財政基金(The Nonprofit Finance Fund)也參與了地方倡議支持公司的貸款，HPD則提供了900萬元的項目補貼。

三棟由市府擁有的建築，分別位於東10街406-08號、東11街533號，以及東12街656號，目前共有23戶家庭分別住在這些樓中，其中有不少亞裔住客；重建後共將打造44個平價屋單位，其中23個單位將由原本的住客入住，其餘21戶將開放給紐約市可負擔住房抽籤(New York City Affordable Housing Lottery)的申請者抽籤，最快則可於2023年搬入。

據亞平會介紹，參加可負擔住房抽籤的中籤者，若是地區中位收入(AMI)占93%的家庭，可以24萬至35萬7000元的價格，購買統艙(studio)到三臥的單位；而根據2021年的數據，AMI占93%的兩人家庭，年收入為不超過10萬5050元、四人家庭年收入則以不超過13萬1230元為準。

亞平會共同行政總監俞思亮(Thomas Yu)表示，由於三棟樓的屋齡老舊，且幾乎有一半的單位空置，該會與政府單位合作，抓緊機會為社區提供可負擔住房；他說，該價格不論是在下東城或是其他紐約市的社區，都相當少見且可負擔，每棟約需八個月工期，三棟樓全部完工入住則需兩、三年時間。

該選區市議員利華娜(Carlina Rivera)表示，在經過多個單位、住客以及各方面的合作下，這個項目終於可以如期進行，州眾議員愛普斯坦(Harvey Epstein)則感謝亞平會為下東城社區帶來真正的可負擔住房。

紐約市 平價屋 貸款

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