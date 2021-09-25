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水災修房天價 屋主雪上加霜…消費者事務局將嚴打災後抬價

記者牟蘭／紐約報導
吳玉蘭的地下室與一層被雨水損毀，若要完全修繕需支付6萬元左右。(記者牟蘭／攝影)
吳玉蘭的地下室與一層被雨水損毀，若要完全修繕需支付6萬元左右。(記者牟蘭／攝影)

很多在颶風艾妲(Ida)侵襲中房屋遭損壞的民眾面臨巨額修葺費用；為避免無良商家和個人在災後抬價，市消費者事務局(DCWP)局長24日前往法拉盛地區宣導，呼籲民眾致電311舉報。

市消費者事務局局長哈奇(Peter Hatch)、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)與市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)等，24日前往日前受災嚴重的法拉盛Peck大道附近，提醒民眾謹防商家哄抬價格。

法拉盛居民吳玉蘭居住在Peck大道一棟兩家庭的住宅超過30年，1日晚暴雨，她看到家對面街道的井蓋不斷有雨水湧出，立即逃到高處，躲過一劫；她說，水災後，家中一層與地下室的家具和電器全部損壞，損失已超過5萬元，詢問修理公司，得知若完全修葺暖氣與管道，要花6萬多元。

吳玉蘭說，她已經退休，本就沒有固定的收入，日前申請聯邦緊急救助款，得知自己最多只能收到1000多元的補助，眼看天氣越來越冷，一樓還不斷傳出惡臭味，令她憂心。

李羅莎(左一起)、黃敏儀與哈奇(右一)24日聆聽災戶吳玉蘭(右二)災後面臨的問題...
李羅莎(左一起)、黃敏儀與哈奇(右一)24日聆聽災戶吳玉蘭(右二)災後面臨的問題。(記者牟蘭／攝影)

黃敏儀對此表示，截至24日，56大道與Peck大道間的153街附近的約60戶住戶，仍沒有恢復煤氣；她說，經與市府溝通，當局派遣工作人員了解情況，但尚未表態是否會支付修葺房屋的費用，災後暴漲的修理費用，讓家中收入受到疫情重創的華人房東再次「雪上加霜」。

哈奇表示，該局工作人員當日向受災影響嚴重的住戶分發傳單，提醒他們如何聘請有執照的房屋修理人員、水管工和電工等，避免房屋與財產再次受到損失。

李羅莎(右三起)、哈奇與黃敏儀24日走訪法拉盛Peck大道受災嚴重的地區，呼籲民...
李羅莎(右三起)、哈奇與黃敏儀24日走訪法拉盛Peck大道受災嚴重的地區，呼籲民眾舉報哄抬價格的商家。(記者牟蘭／攝影)

市消費者事務局表示，任何商家不得在政府宣布緊急狀態後，提高對健康或安全必不可少的商品與服務的價格，包括房屋修繕、管道施工與電力服務，受害者可登錄nyc.gov/dcwp或致電311投訴，違者最高罰500元。

當局提醒，民眾可通過消費局官網查詢有執照的房屋修葺商，通過市樓宇局(DOB)查詢有執照的水管工或電工；此外，民眾切忌通過房屋修葺獲得貸款，可通過訂立書面合同與預算，不支付全款、避免現金支付等方式，維護自身權益。

李羅莎(左)、哈奇(中)與黃敏儀(右)24日走訪法拉盛Peck大道受災嚴重的地區...
李羅莎(左)、哈奇(中)與黃敏儀(右)24日走訪法拉盛Peck大道受災嚴重的地區，呼籲民眾舉報哄抬價格的商家。(記者牟蘭／攝影)

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