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教師工會批市府準備不足 促延強制接種令

記者金春香／紐約報導
公立811小學教師在清晨迎接乘坐校車上學的學生。(美聯社)
公立811小學教師在清晨迎接乘坐校車上學的學生。(美聯社)

紐約教師工會(UFT)23日發布調查數據，工會成員中98%都認為市府不了解學校重開實際執行情況中的問題；對於市府要求教職員工27日(周一)前必須接種一劑疫苗的強制令，UFT和紐約市校長工會(Council of School Supervisors and Administrators)再次表示反對，希望市長白思豪(Bill de Blasio)延長截止日期，但遭拒絕，白思豪表示已配備充足替補教師。

根據教師工會的問卷調查結果，98%成員都認為白思豪並不了解學校真實情況，93%成員表示學生無法在教學樓內保持社交距離，89%表示許多學生未能按要求戴口罩；教師工會認為市府和教育局的學校重開準備不足。

繼上周紐約州高等法院裁決，要求市府暫停執行教職員工強制接種新規後，22日州高等法院法官取消該臨時禁令，這意味著全市教職員工須按市府原規定，在27日前至少接種一劑新冠疫苗。

目前仍有2萬8000多名教育局員工未接種疫苗，全市7萬8000名教師中有約13%未接種，教職員工目前僅存的選項是申請醫療因素或宗教豁免，以避免接種疫苗，否則就會被停薪一年，或領取遣散費離職。

校長工會主席坎尼扎羅(Mark Cannizzaro)表示，疫苗強制令會導致學校員工不足，不利於紐約市重開學校的計畫實施；教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)也說，學校還未準備好全面實施疫苗強制令，希望市府與學校領袖協商，制定新計畫，保證學生安全。

但白思豪23日表示，有上千名已經接種、且富有經驗的替代老師已經準備隨時上崗，學校可以聘用擁有教師執政的非教育局教師，「我們希望家長放心，當學生走進教學樓時，身邊的成人都已經接種。」

疫苗 教育局 紐約市

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