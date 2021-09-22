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400選民初選投票排序遭曝光 白思豪兒子首選威利

記者和釗宇／紐約報導
白思豪之子丹特在今年6月的民主黨市長初選中將進步派女將威利排在第一順位。（市長辦公室提供）
白思豪之子丹特在今年6月的民主黨市長初選中將進步派女將威利排在第一順位。（市長辦公室提供）

紐約市選舉局(Board of Elections)的選舉結果報告存在個人資料洩漏風險，遭學者破解，全市近400選民的投票內容被洩露；市長白思豪(Bill de Blasio)之子丹特(Dante de Blasio)的選票也在洩漏名單之內，他在今年6月的民主黨市長初選中將進步派女將威利(Maya Wiley)排在第一順位。

普林斯頓大學選舉創新實驗室(Electoral Innovation Lab)的研究發現，在今年6月的初選中，全市有378個選區只有一人投票；研究者通交叉過比對選區選民資料和該選區的選舉結果，就能得出該選民的投票排序。

研究結果顯示，丹特是選民註冊地址為市長官邸Gracie Mansion的唯一投票者，他的投票排序分別為威利、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)、前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)、華爾街高管麥奎雷(Raymond McGuire)和前聯邦住房及城市發展部前部長多諾萬(Shaun Donovan)。

丹特對選舉局的個人資料洩漏表示驚駭，他在一份聲明中表示，「我擔憂的不是市民知道我選了誰，而是選舉局一次又一次表現出他們能力不足，而且一直也沒有改革；數百名選民的投票隱私，都因為選舉局公然的粗心大意而洩漏，是在讓人受夠了。」白思豪本人註冊投票的地址是布碌崙公園坡(Park Slope)，因此數據未被洩露。

選舉局發言人迪亞茲(Valerie Vazquez-Diaz)對此回應稱，此類數據洩漏並非選舉局的責任，因為紐約市法律規定，選舉結果必須公布到選區一級。

不過，市長辦公室發言人不認同選舉局的解釋，稱選舉局人員「愚蠢、粗心」，「選舉局是在狹隘解讀市憲章，但忽略了州法嚴禁這樣披露選舉結果，他們沒有遵守法律。」

這項研究的作者則建議選舉局，未來在報告選舉結果時，可將投票率較低的選區與其他選區合併報告，就不會出現此類數據洩漏，「我們希望通過這項研究，讓紐約市更好地保護選民隱私，選民隱私和數據透明兩者並不衝突。」

投票 紐約市 隱私

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