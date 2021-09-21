我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

民代集會 促通過非公民投票：綠卡、工簽也可參與選舉

記者和釗宇／紐約報導
紐約移民聯盟等民權團體與市議員羅格貴茲等民代集會，呼籲市議會通過提案，允許永久居民及可以在美國合法工作的市民投票選舉紐約市級民代。（羅格貴茲提供）
紐約移民聯盟等民權團體與市議員羅格貴茲等民代集會，呼籲市議會通過提案，允許永久居民及可以在美國合法工作的市民投票選舉紐約市級民代。（羅格貴茲提供）

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)等民權團體與市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、利華娜(Carlina Rivera)、萬齊家(Carlos Menchaca)等民代，20日在市政廳外集會，呼籲市議會通過提案，允許永久居民及可以在美國合法工作的市民參與紐約市級民代選舉；目前該提案已經獲得34名市議員支持。

根據該提案，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民，就可有市級選舉投票權，除永久居民(綠卡持有者)之外，還有依法納稅、有合法工作身分的移民，包括工作簽證(H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者、受「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫保護的夢想生等。

羅格貴茲去年1月提出該案，當時支持該案的市議員就已經過半，但未到絕對多數；根據市議會慣例，獲得絕對多數支持的提案才有機會舉行公聽會，目前51個市議員中已有34人支持該案；他相信提案能在市議會獲得通過，一旦成法，預計將超過60萬紐約民眾獲得投票權。

不過，目前該提案可能面臨法律問題；雖然聯邦層面規定各地可以自行制定地方選舉法律，不限制非公民參與地方選舉，但紐約州憲法的規定較為模糊，目前實際操作中只允許公民參與投票；市長白思豪(Bill de Blasio)此前也表示，市府法務部門已經明確，該法案「並不合法」。

但羅格貴茲表示，無論是聯邦法律還是州法，都沒有阻撓非公民參加地方選舉的投票；如果提案通過後招來訴訟，他有信心可以勝訴，「這是一個『沒有代議權就不交稅』(no taxations without representation)的問題，有合法工作身分的移民辛勤工作，按時繳稅，他們是紐約市的中流砥柱，應該獲得投票選舉地方民代的資格。」

在同日舉行的該提案公聽會上，紐約市選舉局(Board of Election)執行總監萊恩(Michael Ryan)表示，選舉局21日將前往州議會就此事作證，因此不便提前發表更多評論；但他說，非公民參加市級選舉投票，實操問題不大，但若要執行該提案，就須修改州憲法；萊恩表示，選舉局只是執行機構，他呼籲市議會和州議會合作解決此事。

羅格貴茲表示，有合法工作身分的移民辛勤工作，按時繳稅，他們是紐約市的中流砥柱，應...
羅格貴茲表示，有合法工作身分的移民辛勤工作，按時繳稅，他們是紐約市的中流砥柱，應該獲得投票選舉地方民代的資格。（NYIC提供）

工作簽證 紐約市 投票

上一則

皇后區國際電影節表彰艾姆赫斯特醫院

下一則

入境禁令將取消 華人盼通航 與家人團聚

延伸閱讀

美邊境騎警疑揮繩抽打海地移民 白宮發言人：慘不忍睹

美邊境騎警疑揮繩抽打海地移民 白宮發言人：慘不忍睹
被遺棄在阿富汗的美公民 現況曝光「東躲西藏」

被遺棄在阿富汗的美公民 現況曝光「東躲西藏」
白宮刊文宣傳：無證客拿綠卡 有助美國經濟

白宮刊文宣傳：無證客拿綠卡 有助美國經濟
非公民選舉提案20日公聽會 市議員羅格貴茲有信心過關

非公民選舉提案20日公聽會 市議員羅格貴茲有信心過關

聲援國會暴動被捕者 華府集會僅數百人

聲援國會暴動被捕者 華府集會僅數百人

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
皇后區26歲華男血床單裹尸，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
紐約市公校復課頭兩日，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫。圖為紐約市公校開學首日，校門口防疫檢測排長龍。(記者張心／攝影)

開學頭兩日 紐約市近60間教室因疫情關閉 逾200人染疫

2021-09-15 13:13
懷特騎摩特車專盯年輕少女襲胸。(市警提供)

瑜珈教練曼哈頓華埠襲胸多華女 包括4位NYU女學生

2021-09-18 14:54

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地