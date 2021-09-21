民代集會 促通過非公民投票：綠卡、工簽也可參與選舉

紐約移民聯盟等民權團體與市議員羅格貴茲等民代集會，呼籲市議會通過提案，允許永久居民及可以在美國合法工作的市民投票選舉紐約市級民代。（羅格貴茲提供）

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)等民權團體與市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、利華娜(Carlina Rivera)、萬齊家(Carlos Menchaca)等民代，20日在市政廳外集會，呼籲市議會通過提案，允許永久居民及可以在美國合法工作的市民參與紐約市 級民代選舉；目前該提案已經獲得34名市議員支持。

根據該提案，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民，就可有市級選舉投票 權，除永久居民(綠卡持有者)之外，還有依法納稅、有合法工作身分的移民，包括工作簽證 (H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者、受「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫保護的夢想生等。

羅格貴茲去年1月提出該案，當時支持該案的市議員就已經過半，但未到絕對多數；根據市議會慣例，獲得絕對多數支持的提案才有機會舉行公聽會，目前51個市議員中已有34人支持該案；他相信提案能在市議會獲得通過，一旦成法，預計將超過60萬紐約民眾獲得投票權。

不過，目前該提案可能面臨法律問題；雖然聯邦層面規定各地可以自行制定地方選舉法律，不限制非公民參與地方選舉，但紐約州憲法的規定較為模糊，目前實際操作中只允許公民參與投票；市長白思豪(Bill de Blasio)此前也表示，市府法務部門已經明確，該法案「並不合法」。

但羅格貴茲表示，無論是聯邦法律還是州法，都沒有阻撓非公民參加地方選舉的投票；如果提案通過後招來訴訟，他有信心可以勝訴，「這是一個『沒有代議權就不交稅』(no taxations without representation)的問題，有合法工作身分的移民辛勤工作，按時繳稅，他們是紐約市的中流砥柱，應該獲得投票選舉地方民代的資格。」

在同日舉行的該提案公聽會上，紐約市選舉局(Board of Election)執行總監萊恩(Michael Ryan)表示，選舉局21日將前往州議會就此事作證，因此不便提前發表更多評論；但他說，非公民參加市級選舉投票，實操問題不大，但若要執行該提案，就須修改州憲法；萊恩表示，選舉局只是執行機構，他呼籲市議會和州議會合作解決此事。