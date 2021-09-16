普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

法拉盛居民劉瀟喆日前駕車從布朗士 返家時，在高速路追尾一輛轎車，他致電警方等待處理期間，遭到對方駕駛拳打腳踢達七分鐘，施暴者甚至踩壞其擋風玻璃，還以種族歧視性語言辱罵，直到他向一輛路過警車求助，才得以脫險。

影音來源：劉瀟喆提供

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

根據警方消息，市警52分局於13日晚9時50分左右收到報案，一名28歲的華裔男子稱，他在布朗士河公園大道(Bronx River Parkway)的四號出口附近發生車禍 ，後遭到對方攻擊，導致身上多處受傷；受害者被送到附近醫院治療後，已無生命危險，嫌犯向不明方向逃竄。

這起案件中的受害人劉瀟喆15日接受本報採訪時表示，他當晚從布朗士駕車返家時，因雨天視野不好以及前方車輛突然改道，追尾前方車輛；他本以為只是一場普通事故，但沒料到等待他的卻是對方七分鐘的拳打腳踢。

劉瀟喆回憶，發生車禍後，他將車停在高速路旁的緊急車道後報警，但對方駕駛突然衝向他車旁，試圖打開駕駛車門未果後，衝向副駕駛位置，打破玻璃，並解鎖車門，衝進車內不斷毆打他。

此期間，劉瀟喆表示，他並未掛斷與警方的電話，希望警察盡快提供援助，但因他無法提供具體位置，救援遲遲未到；他說，對方停止毆打後，暫時離開其轎車，他立即關上車門，但對方又再次折返，發現無法進入轎車後，跳上他的擋風玻璃，不斷踩踏玻璃。

劉瀟喆日前駕車從布朗士返家時，在高速路追尾一輛轎車，期間他的轎車被對方損壞，他也受到七分鐘的拳打腳踢。(劉瀟喆提供)

劉瀟喆說，對方還不斷以「F」字樣辱罵「中國人」與「亞洲人」，甚至威脅「我要殺了你」等；他表示，看著不斷凹陷前擋風玻璃，他充滿恐懼，聽到有警車經過後，立即打開車門，衝向警車求助，警員陪他返回車旁時，施暴者則已駕車逃離了現場。

劉瀟喆表示，他從沒想過仇恨亞裔 的暴力犯罪會發生在自己身上，他選擇說出自己的經歷，希望更多受害人不做「啞裔」，引起警方的重視，嚴肅處理類似案件。

幫助劉瀟喆處理這起案件的律師孫瀾濤表示，52分局已於15日上午要求當事人提供視頻與其他證據，展開深入調查；他說，許多華人因不諳英文、不熟悉當地法律，被打後，即使報警也不了了之，他希望警方此次公正審理案件，不助長不法分子的風氣，「如果警方不嚴肅處理，我們會發起集會抗議」。

國會眾議員孟昭文得知此事後，也立刻致電布朗士區長與檢察官，要求當局調查這起案件，「這不僅僅是個車禍；只要亞裔受到欺負，我都會幫他們發聲，讓當地民選官員了解情況」。