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紐約市復甦日…百萬學生返校 公務員全部返崗

記者和釗宇／紐約報導
紐約市公校13日復課，全市1800所公校自新冠疫情以來首次向所有學生開放，超百萬學生重返校園。（記者和釗宇／攝影）
紐約市公校13日復課，全市1800所公校自新冠疫情以來首次向所有學生開放，超百萬學生重返校園。（記者和釗宇／攝影）

紐約市公校13日開學，超百萬學生重返校園，目前已有超過三分之二的12至17歲青少年至少接種一針疫苗；同時，市府所有員工也於13日全部返崗，所有人須接種疫苗或接受每周檢測，市府同日也開始對餐館等室內聚集場所疫苗要求的執法；市長白思豪(Bill de Blasio)將13日稱為「復甦日」(Recovery Day)，目前全市已累計施打疫苗超1100萬劑。

受疫情影響，市府去年決定採取混合教學，超過40%的學生選擇返校上課，而且由於準備不足，開學日期一再推遲，冬季疫情嚴重時又不得不關閉學校；不過白思豪表示，市教育局今年已經制定了完備的防疫規則，可以允許所有學生安全返校，「這一天是我們努力工作的成果。」

學生在校內須保持三呎社交距離。（譚玲芳提供）
學生在校內須保持三呎社交距離。（譚玲芳提供）

根據市府規定，所有人員進入校內必須戴口罩，未接種學生將每兩周接受檢測抽查，市府也更新了學校的通風系統並制定了清潔守則，所有參加合唱團、樂團、身體接觸類體育運動的12歲以上學生，必須接種疫苗。

儘管市府仍未要求所有學生接種，但所有教職員工必須在9月27日前接種至少第一針疫苗；市府表示，開學首周各校將設立接種點，鼓勵學生接種，並在10月需打第二針時再返校為學生服務。

教育總監波特(Meisha Porter)表示，由於Delta變種病毒導致的疫情仍在蔓延，部分家長仍很擔憂，因此選擇不讓孩子返校，「我們理解這種擔憂和遲疑，畢竟過去18個月很艱難，但我們相信最佳的教育方法就是讓學生和老師在教室裡團聚；我們現在面對的不是去年的情況，現在有疫苗，而且市府可以隨時增加檢測數量。」目前市府仍未公布新學年的入學人數，白思豪表示統計數字需要幾天時間。

同時，數十萬市府員工也於13日返崗，所有員工必須接種疫苗或接受每周檢測，在室內或社交場合辦公時須戴口罩；此外，市府也就餐館、酒吧、健身房、影劇院等室內聚集場所須檢查顧客接種紀錄開啟執法，首犯將被罰1000元。

疫苗 檢測 教育局

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