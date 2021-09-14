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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

室內查疫苗卡執法 業者壓力大：罰款好幾天才能賺回來

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠商家都在門口貼出示疫苗證明的告示。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠商家都在門口貼出示疫苗證明的告示。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市13日開始執法，要求餐館酒吧堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接種證明，違者開罰1000元；由於多數曼哈頓華埠餐館在一個月前就開始實行，業者表示大部分顧客都很配合，不過對於罰款，業者則坦言表示「壓力很大」，並表示為免麻煩，減少室內用餐人數。

該命令從上月16日起開始實施，13日才執法，等同給業者與民眾將近一個月的時間適應，華埠餐館業者雖支持該項命令，認為可以鼓勵更多民眾接種疫苗、早日達到群體免疫，但違者每次罰款1000元、最高5000元，則讓業者大嘆吃不消。

中餐館「武昌好味道」業主王曉東說，大部分的民眾都很配合，不過餐館受到疫情影響，人力減少，想要再請員工都難，如今一旦忙起來還得再檢查顧客的疫苗卡，一是擔心人手不夠，二也害怕萬一沒有落實命令，受罰的反而是商家自己，「有點不公平」。

王曉東說，每次罰款至少1000元，「餐館要好幾天才能賺回來」，而目前僅有三、四的人力的「武昌好味道」，為了減少查看疫苗證明造成的麻煩，將室內桌椅減少，並增加戶外用餐可容納的人數。

王曉東表示，「不可能再請員工專門檢查疫苗證明」，在無法增加人力下，檢查疫苗卡將耗費員工大量的時間，除了請客人坐在戶外，也沒別的辦法。

擺也街(Bayard St.)的中餐館「綠波廊」也面臨同樣問題，經理曾曉紅說，該店人手只有兩、三個，原本就忙不過來，如今沒有落實看疫苗卡，還要被罰；曾曉紅表示，如果顧客不願意配合，「寧可不做他生意，否則被查到還要罰錢、上黑名單。」

進入餐館等需出示疫苗接種紀錄，13日開始執法。(記者顏嘉瑩/攝影)
進入餐館等需出示疫苗接種紀錄，13日開始執法。(記者顏嘉瑩/攝影)

目前華埠餐館門口多數都有貼上告示，要求民眾入內出示疫苗證明；王曉東表示，該告示是由華埠商改區提供，自己也印了部分貼在門口。

即便該項命令對商家造成不小壓力，但業者仍表示，「還是會配合政府，確實執行」，王曉東認為，政府應該加強宣傳、提倡民眾接種疫苗，並且監督顧客在進入規定場所內，是否有出示接種證明。

該項命令不僅對業者造成困難，民眾也有不少疑慮；華人徐先生表示，自己的手機版本太舊，無法下載政府的手機應用程式(APP)，每次堂食都還要翻找出疫苗卡和證件，才可進入室內，相當麻煩。

事實上，除了出示州府的精益求精通行碼(Excelsior Pass)、市府的「紐約市疫情安全」(NYC Covid Safe))APP和疫苗卡等外，民眾也可以將疫苗卡拍照後出示，省去翻找疫苗卡的麻煩。

不少業者認為，違反規定對業者開罰相當不公平。(記者顏嘉瑩/攝影)
不少業者認為，違反規定對業者開罰相當不公平。(記者顏嘉瑩/攝影)

疫苗 華埠 紐約市

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