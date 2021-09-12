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美網／911時還沒出生 加拿大19歲小將盼展現同樣韌性

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

紐約華裔退伍軍人會悼911 銘記空服員鄧月薇

記者顏潔恩／紐約報導
紐約華裔美國退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前，舉行九一一悼念儀式，講話者為伍元天。（記者顏潔恩／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前，舉行九一一悼念儀式，講話者為伍元天。（記者顏潔恩／攝影）

紐約華裔美國退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前，舉行九一一悼念儀式，軍人會成員、民選官員及民眾在場，為九一一遇難者和犧牲的救援人員致哀；現場也張貼多張在劫持客機上犧牲的空服員鄧月薇(Betty Ong)照片，銘記英勇的機組人員。

去年受疫情影響停辦，紐約華裔美國退伍軍人會今年回歸悼念九一一恐襲活動，由退伍軍人會主席伍元天主持，成員通過敲鐘、獻花、點蠟燭、鳴槍、唱國歌等莊嚴肅穆的儀式，向遇難者和犧牲的軍警、消防人員，及其他救援人員表達哀悼和敬意。

紐約華裔美國退伍軍人會董事長鄧遐勳表示，軍人的職責就是保家衛國，九一一事件的發生對每一位退伍軍人來說都悲痛無比，希望能謹記歷史，不要忘卻所有的犧牲。

現場牆壁張貼許多鄧月薇的照片，她是舊金山土生土長的美籍華人，在首架撞向北塔的飛機中殉職，被看作是首個報告飛機遭劫持的人；鄧遐勳說，就和災難後衝到現場救援的前線人員一樣，作為機組人員的鄧月薇履行自己的職責，幫助飛行員了解駕駛艙之外的情況，她的英勇事蹟應讓更多人知曉。

參加悼念儀式的民眾林瑋恩表示，九一一恐襲發生時自己只有六歲，但成長過程中不斷從長輩那裡聽聞這件事，在華埠的老人家對此都有各自的記憶，但都不約而同表達恐襲帶來的多重衝擊；看到現在的世貿遺址，很難想像當初發生過如此可怕的事。

她也說，近期隨著報導九一一的新聞增加，才了解鄧月薇的故事；當時在飛機上可想而知形勢凶險，她還能抓住機會傳遞消息，是有多麼勇敢。

紐約華裔美國退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前，舉行九...
紐約華裔美國退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前，舉行九一一悼念儀式。（記者顏潔恩／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會九一一悼念儀式現場張貼多張鄧月薇的照片。（記者顏潔恩／攝影...
紐約華裔美國退伍軍人會九一一悼念儀式現場張貼多張鄧月薇的照片。（記者顏潔恩／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會九一一悼念儀式現場張貼多張鄧月薇的照片。（記者顏潔恩／攝影...
紐約華裔美國退伍軍人會九一一悼念儀式現場張貼多張鄧月薇的照片。（記者顏潔恩／攝影）

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