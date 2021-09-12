紐約華裔退伍軍人會悼911 銘記空服員鄧月薇

紐約華裔美國退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前，舉行九一一悼念儀式，講話者為伍元天。（記者顏潔恩／攝影）

紐約華裔美國 退伍軍人會11日傍晚在曼哈頓華埠且林士果「華裔軍人忠烈坊」前，舉行九一一 悼念儀式，軍人會成員、民選官員及民眾在場，為九一一遇難者和犧牲的救援人員致哀；現場也張貼多張在劫持客機上犧牲的空服員鄧月薇(Betty Ong)照片，銘記英勇的機組人員。

去年受疫情影響停辦，紐約華裔美國退伍軍人會今年回歸悼念九一一恐襲活動，由退伍軍人會主席伍元天主持，成員通過敲鐘、獻花、點蠟燭、鳴槍、唱國歌等莊嚴肅穆的儀式，向遇難者和犧牲的軍警、消防人員，及其他救援人員表達哀悼和敬意。

紐約華裔美國退伍軍人會董事長鄧遐勳表示，軍人的職責就是保家衛國，九一一事件的發生對每一位退伍軍人來說都悲痛無比，希望能謹記歷史，不要忘卻所有的犧牲。

現場牆壁張貼許多鄧月薇的照片，她是舊金山土生土長的美籍華人，在首架撞向北塔的飛機中殉職，被看作是首個報告飛機遭劫持的人；鄧遐勳說，就和災難後衝到現場救援的前線人員一樣，作為機組人員的鄧月薇履行自己的職責，幫助飛行員了解駕駛艙之外的情況，她的英勇事蹟應讓更多人知曉。

參加悼念儀式的民眾林瑋恩表示，九一一恐襲發生時自己只有六歲，但成長過程中不斷從長輩那裡聽聞這件事，在華埠的老人家對此都有各自的記憶，但都不約而同表達恐襲帶來的多重衝擊；看到現在的世貿遺址，很難想像當初發生過如此可怕的事。

她也說，近期隨著報導九一一的新聞增加，才了解鄧月薇的故事；當時在飛機上可想而知形勢凶險，她還能抓住機會傳遞消息，是有多麼勇敢。