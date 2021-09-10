確保安全開學 教師工會自購通風檢測儀

UFT主席穆格魯宣布，工會已購買二氧化碳檢測儀，確保教師可以獨立檢查教室內的空氣質量。（記者金春香／攝影）

紐約市 公校教師9日返崗，教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)宣布，工會已購買70台通風檢測 儀分發給教師，確保他們可以獨立檢查教室內的空氣質量。

穆格魯表示，二氧化碳檢測儀並不能檢測空氣中是否有新冠病毒，但可以檢測教室內通風系統的有效程度，二氧化碳濃度越高，通風力度越弱，一旦教室內有新冠病毒陽性者，就很可能出現傳播。

穆格魯說，有效通風設備是確保學生和教職員工的關鍵，一旦二氧化碳檢測儀的數據顯示教室通風力度不夠，校長就需要立刻著手解決；檢測儀可以在工會的各學區代表處申請領取試用。

對於上周因與市府協商未果，為保證有醫療或信仰證明的教職員豁免接種疫苗，UFT將投訴提交至州府要求介入調解一事，工會表示市府已經放棄最初立場，不會對出於醫療和宗教原因獲得接種豁免的教師停薪，不過雙方還未對如何處理沒有豁免、但不接種的員工得出結論。

根據教育局 數據，全市13萬名教職員工接種率為72%，仍有超過3萬6000名員工未接種；教育局的7萬8000名公校教師中，74%已經接種，UFT則表示該數字實際可以達到80%，因為一些教師在紐約市外接種，這意味著仍有超過1萬5000名教師未接種。

穆格魯還指出，他不認為市府要求的公校內每兩周進行一次病毒檢測足夠應對病毒傳播，應將頻率增至每周一次。

此外，他希望市府做好提供網課的準備，「我有預感，屆時需要提供的網課將比市府預想的多，每間教室都應該有準備。」