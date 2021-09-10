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水災教訓 紐約將建逾萬排水花園

記者黃伊奕／紐約報導
全市暴雨風險地圖。（圖片取自環保局網站）
全市暴雨風險地圖。（圖片取自環保局網站）

不久前艾妲(Ida)颶風襲擊紐約，全市諸多街區淪為汪洋，市府以此將改善城市排水系統列入重點，除了改善現有排水系統外，將在全市增設1萬1000個有排水功能的道旁小花園，並新建可滲透操場、改建已有下水道等。

艾妲颶風給紐約市帶來了破紀錄的降水量，除了造成市民傷亡外，也損壞了至少2700棟房屋建築；根據紐約市環境保護局(DEP)發言人狄姆斯(Ed Timbers)表示，此次洪水主要是因為雨量和強度超過了下水道系統的承載量；而更嚴峻的問題是，目前大多數情況下，因路面下的空間有限，難以建造更大的下水道系統。

環保局表示，這也意味著紐約市為了做好準備、迎接下一次類似艾妲的強降水，接下來必須在防洪上花費數十億元，推行不同的解決方案。

根據市府5月公布的暴雨風險地圖，幾乎全市各個區域都存在被淹的風險，艾妲帶來的洪災也進一步證實了該點；環保局表示，為了防止再次出現淹水問題，全市正在各區推行一些可行項目，例如將此前合併了的下水道再次分開、建立專用的雨水和廢水管道、增加社區排水系統容量等；這些項目目前更多是在布碌崙的Gowanus和皇后區的牙買加灣(Jamaica Bay)實施。

環保局也正在全市增建1萬1000個道旁雨水花園，讓傾瀉到街道的雨水能經此進入積水池，減少道路積水給行人帶來的不便；此外還有綠色屋頂、可滲透操場等，而這些建設主要集中在布碌崙東部和北部地區；狄姆斯表示「未來幾年，還會有成千上萬的類似項目建成。」

此次洪水中，有66歲男子在皇后區Ridgewood大道491號地下公寓因暴雨被淹死，而這棟公寓所在地早就被標記為潛在洪水風險區域，周圍還有幾十個用來儲蓄雨水的滲透池和綠化帶還未建設完工，導致悲劇仍發生；而還有多個洪水嚴重區域，例如布碌崙的Flatbush、波羅園及綠點，卻不在這些防洪項目建設範疇中。

紐約市將在全市新建1萬1000個路邊花園用來防止淹水。（本報檔案照）
紐約市將在全市新建1萬1000個路邊花園用來防止淹水。（本報檔案照）

紐約市 洪水 艾妲

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