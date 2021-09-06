颶風洪災淹死華人一家三口 好心人捐贈墓地

華裔一家三口被淹死的法拉盛居民樓仍被封鎖中。（記者張心／攝影）

因艾妲(Ida)颶風帶來的洪水而命喪法拉盛 地下室的華裔一家三口，終獲好心人捐贈墓地，令其一家能入土為安；而一直協助料理後事的鄉親也表示幾經輾轉也聯絡上國內親屬，將繼續援手辦理後事；而事發街區至5日仍在水災過後的一片狼藉中，三名死者遇難的民宅仍被政府封鎖。

据美國 湖北同鄉會會長張德超表示，在法拉盛Peck大道民宅地下室喪生的三名遇難者是來自中國武漢的一家三口，其中男死者冷鴻升(Hong Sheng Leng)生於1937年，曾任中國某設計院院長，也是小有名氣的美術天才，其創作的毛澤東畫像還被展覽在武漢某高級商場內。

華裔一家三口被淹死的民宅仍貼著「清空」告示。（記者張心／攝影）

張德超表示，冷鴻升在其友人眼中是心繫家國天下事的文人，平時喜歡舞文弄墨，所撰寫的作品屢在華文報刊發表；但因30多歲的女兒患有自閉症，夫婦二人申請為女兒看護，生活較清貧，其太太和女兒也是在2015或是2016年才來到美國，一家三口遠隔重洋多年，才終團聚。

鄰居家地下室也遭水淹後一片狼藉，整修困難。（記者張心／攝影）

張德超表示，目前已聯繫上了冷鴻升在中國的遠房親戚，找到了死者的直系親屬，還在等其進一步的回復；而日前有一位好心的福州鄉親，看到新聞後很同情冷鴻升一家的遭遇，決定捐贈一塊紐約上州 的墓地，讓冷鴻升一家三口可以葬在一起；美國湖北同鄉會也會負擔後期的殯葬費及相關後事處理。

冷鴻升一家遇難的法拉盛公寓樓5日仍被查封中，門口被市政府貼上了「清空」的執行單；該文件顯示，此樓會對民眾生命安全造成威脅，需要被強制清空，什麼時候再允許進入要等相關部門的批准。

華裔一家三口被淹死的法拉盛居民樓被政府查封。（記者張心／攝影）

與受難者一家一墻之隔的鄰樓也損失慘重；鄰居周先生指著後花園的倉庫木屋，說當時水位已經漫到脖頸，倉庫內的物品均被破壞，屋內也水漫金山，哪怕已時隔多天，地下室的水還未清理完全，仍舊一片狼藉，只是好在並無人員傷亡。

鄰居周先生指著後花園的倉庫，展示颶風時被淹留下的最高水位線。（記者張心／攝影）

而被問及向保險公司索賠的事宜，鄰居周先生撓頭表示還來不及仔細考慮，目前房屋受損失太大了，打掃清潔了好幾天，還是沒辦法清理完屋內的水漬；周太太Angela則說，因為沒買「水險」，所以向保險公司索賠會非常困難，「畢竟誰也不會想到，在紐約居住竟然還會有被水淹的風險。」