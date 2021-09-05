馬來西亞旅美聯誼會車隊遊行 逾300大馬僑胞參與

本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持。(記者牟蘭／攝影)

為慶祝聯誼會成立37周年及馬來西亞脫離英國統治獨立64周年，馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)4日舉辦第二屆車旗隊伍遊行 ，300多名馬來西亞僑胞參加，向皇后區 民眾介紹馬來西亞文化。

影音來源：記者牟蘭

本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持。(記者牟蘭／攝影)

受疫情影響，本次車旗隊伍遊行活動縮小規模，由30多輛汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持；遊行隊伍在皇后區植物園旁的緬街夾Dahlia大道集合，先舉辦升旗儀式，隨後車隊沿緬街行至北方大道，活動還邀請醒獅隊帶來表演，市警109分局派出警員沿路維持交通秩序。

馬來西亞旅美聯誼會共同主席邦君雄表示，聯誼會自1984年成立以來，已有超過1萬5000名會員，期間為大馬同胞解決各類問題，也成為他們與馬來西亞政府溝通橋樑；如今病毒肆虐全球，他希望通過車隊遊行為社區打氣，盼望早日戰勝病毒，恢復正常生活。

本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持。(記者牟蘭／攝影)

美國 餐飲協會(Asian American Restaurant Association)會長何德興表示，馬來西亞是多元文化國家，全國有30多個民族、20多種語言，不同族裔和不同信仰的民眾和諧共處；他希望通過此次活動，讓更多皇后區居民了解馬來西亞文化，也讓下一代對自己的文化感到自豪。

為慶祝聯誼會成立37周年及馬來西亞脫離英國統治獨立64周年，馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)宣布於4日舉辦第二屆車旗隊伍遊行。(記者牟蘭／攝影)

市議員顧雅明表示，馬來西亞僑胞不僅會說普通話和英文，還會說廣東話與馬來語，受到不少雇主的青睞；他說，這些僑胞吃苦耐勞，經多年打拚，為社會做出貢獻，他感謝僑胞貢獻，希望與他們共慶這一時刻。

本次車旗隊伍遊行活動，因疫情影響，縮小規模，由30多部汽車組成車隊，逾300名僑胞到場支持。(記者牟蘭／攝影)

紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光，州眾議員金兌錫的華裔代表也參加當天活動表示支持。