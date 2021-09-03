艾妲重災區 皇后區11死…至少5名華人罹難

皇后區受災最嚴重，圖為2日一位民眾將被水淹物品搬到街上。（Getty Images）

颶風艾妲(Ida)來襲，紐約市皇后區 淪為重災區，已至少11人殞命，年齡從兩歲到86歲，至少有五人為華裔；其中，有十名死者是居住在地下室內，部分為非法改建出租，由於洪水突然湧入而溺斃。

艾妲已造成美東各州至少45人死亡，其中紐約州死亡15人、12人在紐約市，多達11人在皇后區。根據警方消息，市警112分局於1日晚10時40分接到報案，稱在森林小丘61路夾大中央公園大道(Grand Central Parkway)的一棟公寓樓內，因暴雨 造成屋內設施損壞；警員趕往現場調查，發現48歲的許達琳(Darlene Hsu，姓名皆音譯)已在地下室的住所內失去知覺，後因傷勢過重，宣布不治身亡。

市警110分局1日晚23時59分左右則接到報案，稱位於84街附近的一棟住宅被暴雨淹沒；警方到達現場後，發現一名86歲的華裔住客陳月蓮(Yue Lian Chen)已失去知覺，傷勢過重當場死亡，她也是目前水災遇害者中年齡最長者。

因艾妲引發的水災，皇后區許多住戶家中被淹，屋中雜物堆在屋外。(記者牟蘭／攝影)

而最為慘重的案件之一發生在法拉盛，警方於2日中午11時42分收到報案，稱有三名華裔被困在法拉盛Peck大道交凱辛納大道(Kissena Blvd.)的一棟公寓樓的地下室內；警方趕到後，將已被雨水淹沒的地下室水抽干，發現這三人已死亡。

皇后區木邊64街附近的一棟住宅也發生三人淹死慘案，一名50歲尼泊爾裔男子Ang Lama、48歲女子Mingma Sherpa與兩歲男童Lobsang Lama在灌滿水的地下室內被發現失去知覺，在救援人員趕到後已因傷勢過重死亡。

法拉盛Peck大道附近因颶風艾妲，許多住戶家中的地下室與一層都被淹沒。(記者牟蘭／攝影)

此外，位於牙買加183街的一棟住宅也因暴雨導致承重牆(Foundation Wall)倒塌；警方在近午夜趕到現場後，在地下室發現已失去知覺的45歲母親Phamatee Ramskriet與22歲的兒子Khrishah Ramskrie，兩人也均已當場身亡。

根據警方，大中央公園大道五號出口附近在雨夜還發生一起車禍，警方在現場發現一具身分不明的男屍，案件尚在調查中。

理查茲（左起）、白思豪、霍楚等走訪受災嚴重的皇后區。（市長辦公室提供）

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，市府曾在2018年斥資19億元修繕東南皇后區的排水設施，其中2億元用於修建當地的基礎設施，其中包括牙買加183街，但悲劇卻依然發生；他呼籲民眾與政府應正視氣候變化，「否則皇后區到全州，甚至全國，都可能失去更多的生命」。