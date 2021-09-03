暴雨狂炸 紐約地鐵癱瘓 通勤一團亂 民眾叫苦

皇后區羅斯福大道地鐵封鎖到牙買加(jamaica)方向的入口。（記者張心／攝影）

艾妲(Ida)颶風給紐約市 帶來500年一遇的強降雨，全市1日晚間就地鐵大面積停運，數百人被困車站整夜；2日地鐵仍未完全恢復，眾多線路停運，公車站則大排長龍，而網約車價格也因災情而翻倍，當日出行、通勤民眾苦不堪言。

「專家說我們昨晚所經歷的是500年甚至是千年都難遇的噩夢。」紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在2日凌晨宣布全州進入緊急狀態，也解釋關閉地鐵系統的決定，「我們不能枉顧人們的性命，必須關閉地鐵。」 皇后區羅斯福大道地鐵內看到封鎖而不得不離開的群眾。（記者張心／攝影）

據MTA 官網顯示，2、3、4、5、6、A、C、F、M、N、R線和史泰登島鐵路在2日均暫停運營，E線和W線完全暫停服務至2日下午4時15分；7、B、D、G、J、L、Q線2日上午雖恢復運營，但延誤嚴重。 皇后區羅斯福大道地鐵站外，聚集大量不得不乘坐公交車的民眾。（記者張心／攝影）

不少2日上班或出行的民眾因地鐵大亂而手足無措，地鐵站 外公車站聚集大批候車民眾，幾乎所有站點都大排長龍；警員和大都會運輸署(MTA)工作人員在地鐵站入口處，指引乘客轉乘公交，「我們也不知道什麼時候地鐵運營能恢復，現在就是把入口封起來，確保人們不要進地鐵站。」皇后區森林小丘(Forest Hills)地鐵站的一名MTA工作人員說。

「我想去法拉盛，但是到了地鐵刷卡處，告知我E、F、M、R都不開了，要我上站台來坐公交車。」一名八旬華裔老人推著輪椅在森林小丘的公交站手足無措，表示「這麼多公交車，我不知道坐哪班，真是太不方便了。」

而受災情影響，網約車價格也翻番；家住雷哥公園(Rego Park)的林楓表示，「平時打車到法拉盛只要20元，今天飆漲到50元，還要等15到20分鐘才有車，真是太誇張了。」因價格過高，她該選乘公車，但「平時每5分鐘一班，今天已經等約半小時了，車還是沒來，真不知道什麼時候能到目的地了。」 皇后區羅斯福大道地鐵站外，大量不得不乘坐公交車的民眾排長隊。（記者張心／攝影）

MTA發言人明頓(Tim Minton)表示，雨水灌進了位於皇后區179街的MTA變電站，導致E、F、M、R這幾條經過皇后大道的線路無法通電支撐運行；MTA也建議民眾謹慎出行。