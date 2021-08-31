我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

曼哈頓大都會懲教中心關閉 華社趁勢籲重開柏路

記者張晨／紐約報導
位於華埠柏路、用以關押聯邦重刑犯的大都會懲教中心將關閉，社區呼籲藉此機會重開柏路。(記者張晨／攝影)
位於華埠柏路、用以關押聯邦重刑犯的大都會懲教中心將關閉，社區呼籲藉此機會重開柏路。(記者張晨／攝影)

曾關押眾多知名聯邦重犯的曼哈頓「大都會懲教中心」(Metropolitan Correctional Center)日前宣布將暫閉整頓，2019年淫魔愛普斯坦(Jeffrey Epstein)在此羈押期間自殺身亡，使其運營弊端廣獲關注；而其所在的柏路(Park Row)，自九一一恐襲後被關閉已20年，隨著該監獄被關閉，社區希望順勢重開柏路，藉此來振興華埠經濟。

大都會懲教中心位於下城毗鄰華埠的柏路(Park Row)150號，以關押聯邦重刑犯聞名，2019年被控性侵害等眾多罪名的億萬富豪愛普斯坦，在該中心羈押候審期間，被發現在監內自盡，同時各界也強烈要求聯邦調查該監獄存在的問題。

官方雖稱「暫時關閉」，但有華埠社區人士認為，該監獄「一早就該永久關閉，並重新開放柏路」，指出九一一事件以後，出於安全考慮，市府宣布關閉柏路，自那以後華埠爭取其重新開放的努力從未停止。

社區人士陳家齡表示，柏路是一條從布碌崙大橋直接通往華埠的主幹道，帶來很多遊客及下城上班人群來華埠用餐；自從柏路關閉之後，華埠餐館營業收入下降超過30%，直接切斷了通往金融區、市府大樓和華埠的聯繫；那些來取東西、就餐的人必須繞道而行，這讓很多人望而卻步。

他指出，更重要的是，除了市警總局和市府停車場提供400個車位外，柏路還能為社區提供至少30個停車位。

市長白思豪曾兩次被社區問及對開放柏路的看法，曾表示大都會懲教中心在此，出於重刑犯的危險性不會考慮開放；如今該監獄已被關閉，社區認為應借勢推動柏路的重開。

聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)並未給出該監獄具體的關閉時間線，但表示程序已啟動，在轉移完在押人員後，啟動對該中心的整體調查和整改計畫；該中心將會在調查出的所有問題能獲妥善解決和整改後，才會重新投入使用，目前在押的233名人員將被轉移到位於布碌崙的聯邦監獄內。

華埠 監獄 大都會

上一則

幫葛謨出書遭調查 紐約州大總校長稱無奈

下一則

紐約羅斯福公園販毒猖獗 警管制無效

延伸閱讀

不忘感恩 屋崙華埠社安隊視頻會面小李 送上祝福

不忘感恩 屋崙華埠社安隊視頻會面小李 送上祝福
紀念遇襲身亡亞裔老翁 金山華埠壁畫揭幕

紀念遇襲身亡亞裔老翁 金山華埠壁畫揭幕
紀念遇襲身亡亞裔老翁 金山華埠壁畫揭幕

紀念遇襲身亡亞裔老翁 金山華埠壁畫揭幕
不忘感恩 屋崙華埠社安隊視頻會面小李 送上祝福

不忘感恩 屋崙華埠社安隊視頻會面小李 送上祝福
大都會懲教中心關閉整改 淫魔愛普斯坦在此自殺

大都會懲教中心關閉整改 淫魔愛普斯坦在此自殺

熱門新聞

劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

近30小時航程 華生興奮來到紐約

2021-08-28 12:17
紐約市地鐵系統29日晚發生重大電力事故，導致幾乎全線地鐵停運，官方推特帳號陸續更新現況。（截圖自紐約市地鐵官方推特）

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

2021-08-30 00:24
成人完全接種率達99%的微風點，七天染疫率最高；圖為法拉盛圖書館的接種點。(本報檔案照)

成人完全接種率達99% 紐約皇后區微風點七天陽性率全市最高

2021-08-24 13:58
返美開學潮，甘迺迪機場諮詢新冠檢測的華裔留學生。（記者張心╱攝影）

天價機票、疫苗疊打…中國留學生返美之路困境多

2021-08-28 10:42

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」