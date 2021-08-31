曼哈頓大都會懲教中心關閉 華社趁勢籲重開柏路

位於華埠柏路、用以關押聯邦重刑犯的大都會懲教中心將關閉，社區呼籲藉此機會重開柏路。(記者張晨／攝影)

曾關押眾多知名聯邦重犯的曼哈頓「大都會 懲教中心」(Metropolitan Correctional Center)日前宣布將暫閉整頓，2019年淫魔愛普斯坦(Jeffrey Epstein)在此羈押期間自殺身亡，使其運營弊端廣獲關注；而其所在的柏路(Park Row)，自九一一恐襲後被關閉已20年，隨著該監獄 被關閉，社區希望順勢重開柏路，藉此來振興華埠 經濟。

大都會懲教中心位於下城毗鄰華埠的柏路(Park Row)150號，以關押聯邦重刑犯聞名，2019年被控性侵害等眾多罪名的億萬富豪愛普斯坦，在該中心羈押候審期間，被發現在監內自盡，同時各界也強烈要求聯邦調查該監獄存在的問題。

官方雖稱「暫時關閉」，但有華埠社區人士認為，該監獄「一早就該永久關閉，並重新開放柏路」，指出九一一事件以後，出於安全考慮，市府宣布關閉柏路，自那以後華埠爭取其重新開放的努力從未停止。

社區人士陳家齡表示，柏路是一條從布碌崙大橋直接通往華埠的主幹道，帶來很多遊客及下城上班人群來華埠用餐；自從柏路關閉之後，華埠餐館營業收入下降超過30%，直接切斷了通往金融區、市府大樓和華埠的聯繫；那些來取東西、就餐的人必須繞道而行，這讓很多人望而卻步。

他指出，更重要的是，除了市警總局和市府停車場提供400個車位外，柏路還能為社區提供至少30個停車位。

市長白思豪曾兩次被社區問及對開放柏路的看法，曾表示大都會懲教中心在此，出於重刑犯的危險性不會考慮開放；如今該監獄已被關閉，社區認為應借勢推動柏路的重開。

聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)並未給出該監獄具體的關閉時間線，但表示程序已啟動，在轉移完在押人員後，啟動對該中心的整體調查和整改計畫；該中心將會在調查出的所有問題能獲妥善解決和整改後，才會重新投入使用，目前在押的233名人員將被轉移到位於布碌崙的聯邦監獄內。