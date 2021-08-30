載偷渡客入美牟利 華男獲刑10年

一名紐約華裔男子因非法運載中國 偷渡過進入美國以獲取利潤，於2016年被捕，2018年在紐約北區聯邦法院經過三天庭審由陪審團判決罪成；之後他上訴希望推翻罪名，但日前聯邦第二巡迴上訴法院做出判決，維持原判。

根據法庭文件，36歲的曾志(Zhi David Zeng，音譯)持美國永久居民身分，居住在紐約布碌崙(布魯克林)，國籍為中國，2016年8月在霍根堡(Hogansburg)阿克威薩尼莫霍克印地安人保留區(Akwesasne Mohawk Indian Reservation)負責接洽和運送兩名來自中國偷渡客 ，將他們從紐約州 霍根堡(Hogansburg)臨近美加邊境的Akwesasne Mohawk賭場運送至紐約，曾志以此獲得一大筆現金支付的報酬。

邊境保護局人員當日在紐約州Fort Covington將曾志攔下並逮捕，經過調查發現曾志2016年7月也曾進行過一場類似的人口販賣行動，將兩名偷渡客運送至紐約。

之後2018年經過三天庭審，陪審團判定曾志人口販賣罪罪成，他面臨最高十年監禁、最高25萬元罰款，以及最高三年獄外監管。

隨後曾志上訴至第二巡迴上訴法院，表示此前在審前會議上地方法院否決其代表律師的動議導致其證據被禁止呈堂，且他之前所簽署的同意手機被搜查的表格為英文，而他的智力和英文水平無法達到理解表格內容的程度，上訴法院表示被捕時執法人員逐字逐句將內容念給曾志，且他自己也閱讀表格並回答理解其內容，說明曾志的智力和英文水平是沒有問題的。

此外上訴法院認為曾志稱自己不了解自己接送的兩人為偷渡客的言論不實，曾志通過接送二人可獲得850元報酬，且二人出現在該地時身上沒有行李、神色也非常緊張，曾志是知曉二人身分的。

上訴法院日前宣布維持紐約北區聯邦法院原判，曾志人口販賣罪仍成立。