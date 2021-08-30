我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

載偷渡客入美牟利 華男獲刑10年

記者金春香／紐約報導

一名紐約華裔男子因非法運載中國偷渡過進入美國以獲取利潤，於2016年被捕，2018年在紐約北區聯邦法院經過三天庭審由陪審團判決罪成；之後他上訴希望推翻罪名，但日前聯邦第二巡迴上訴法院做出判決，維持原判。

根據法庭文件，36歲的曾志(Zhi David Zeng，音譯)持美國永久居民身分，居住在紐約布碌崙(布魯克林)，國籍為中國，2016年8月在霍根堡(Hogansburg)阿克威薩尼莫霍克印地安人保留區(Akwesasne Mohawk Indian Reservation)負責接洽和運送兩名來自中國偷渡客，將他們從紐約州霍根堡(Hogansburg)臨近美加邊境的Akwesasne Mohawk賭場運送至紐約，曾志以此獲得一大筆現金支付的報酬。

邊境保護局人員當日在紐約州Fort Covington將曾志攔下並逮捕，經過調查發現曾志2016年7月也曾進行過一場類似的人口販賣行動，將兩名偷渡客運送至紐約。

之後2018年經過三天庭審，陪審團判定曾志人口販賣罪罪成，他面臨最高十年監禁、最高25萬元罰款，以及最高三年獄外監管。

隨後曾志上訴至第二巡迴上訴法院，表示此前在審前會議上地方法院否決其代表律師的動議導致其證據被禁止呈堂，且他之前所簽署的同意手機被搜查的表格為英文，而他的智力和英文水平無法達到理解表格內容的程度，上訴法院表示被捕時執法人員逐字逐句將內容念給曾志，且他自己也閱讀表格並回答理解其內容，說明曾志的智力和英文水平是沒有問題的。

此外上訴法院認為曾志稱自己不了解自己接送的兩人為偷渡客的言論不實，曾志通過接送二人可獲得850元報酬，且二人出現在該地時身上沒有行李、神色也非常緊張，曾志是知曉二人身分的。

上訴法院日前宣布維持紐約北區聯邦法院原判，曾志人口販賣罪仍成立。

紐約州 偷渡客 中國

上一則

歹徒7號線勒索乘客 隨身帶8吋半尖刀

下一則

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

延伸閱讀

紐約7號地鐵現非法刷票索費 嫌犯攜8吋半尖刀

紐約7號地鐵現非法刷票索費 嫌犯攜8吋半尖刀
比歐美更快 新加坡80%人口完整接種疫苗 將與病毒共存

比歐美更快 新加坡80%人口完整接種疫苗 將與病毒共存
近30小時航程 華生興奮來到紐約

近30小時航程 華生興奮來到紐約
2020年人口普查 闡明了國家種族和族裔的構成

2020年人口普查 闡明了國家種族和族裔的構成
殺人案上訴遭駁回 加州反對判死刑踢到鐵板

殺人案上訴遭駁回 加州反對判死刑踢到鐵板

熱門新聞

劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

近30小時航程 華生興奮來到紐約

2021-08-28 12:17
2020人口普查顯示史泰登島亞裔的人口增長率在十年間上升不少。(本報檔案照)

紐約史島亞裔增長迅猛 華人購房潮顯現

2021-08-23 11:01
成人完全接種率達99%的微風點，七天染疫率最高；圖為法拉盛圖書館的接種點。(本報檔案照)

成人完全接種率達99% 紐約皇后區微風點七天陽性率全市最高

2021-08-24 13:58
返美開學潮，甘迺迪機場諮詢新冠檢測的華裔留學生。（記者張心╱攝影）

天價機票、疫苗疊打…中國留學生返美之路困境多

2021-08-28 10:42

超人氣

更多 >
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解
神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面

神學士最高領袖行蹤曝光 即將公開露面