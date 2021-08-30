中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

從中國福建連江偷渡來美的劉必桔和鄭繼香夫婦二人，在2019年入境時被抓，獲釋後碰上新冠肺炎疫情，找不到工作 ，鄭繼香因壓力過大罹患急性白血病，於今年7月中過世；積欠龐大債務，無法處理妻子身後事的劉必桔在美國 連江同鄉會的協助下，籌得2萬多元善款，希望能將妻子安葬。

2019年，43歲的鄭繼香和劉必桔先後偷渡來美，希望落地生根工作賺錢，但在入境的時候兩人都被抓，分別被關了七個月；由於剛來美國不了解法律，每天擔心受怕，在交了保釋金後，先獲釋的鄭繼香碰上疫情，找不到工作，沒有收入、丈夫被關，以及環境不熟的情況下，不堪巨大壓力，在去年8月罹患急性白血病。

好不容易也獲釋的劉必桔在妻子生病之下，也無心工作，只能一邊做散工、一邊照顧妻子，而鄭繼香在治療後病情一度好轉，並接受骨髓移植，但在手術完成出院後十天感染，今年7月中不幸過世。

鄭繼香罹患急性白血病不幸去世。(劉必桔提供)

劉必桔表示，妻子原本是很健康的人，原希望兩人能夠好好工作、還清債務，並給七歲及八歲的孩子更好的生活環境，沒想到還沒開始賺錢還債，妻子就不幸病世。

在美沒有任何親人的劉必桔，身無分文又積欠債務， 鄭繼香罹患急性白血病不幸去世。(劉必桔提供) 無法獨自處理妻子身後事，只能向連江同鄉會求助；同鄉會先資助6000元，將鄭繼香的遺體暫放在殯儀館，並與大費城 連江同鄉會共同向鄉親籌款，在一個月內籌得2萬2003元。

29日美國連江同鄉會及大費城連江同鄉會，將善款交給劉必桔；美國連江同鄉會主席孫傳進及大費城連江同鄉會主席盧端金表示，這筆善款除了鄉親捐助，還有許多當地商家及各界愛心人士的幫助，希望能夠協助劉必桔一家，妥善處理後事並好好生活。

目前鄭繼香的遺體仍存放在布碌崙(布魯克林)的殯儀館內、尚未火化；盧端金說，該同鄉會也在積極協助申請讓鄭繼香的父母及兩個孩子來美，見她最後一面。