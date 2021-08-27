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抗議布碌崙7、8大道改單行 數十名華人交通局長家門口示威

記者顏潔恩／紐約報導
反對布碌崙7、8大道改單行道的華人，手持以中英文書寫的標牌，在市交通局長家門前抗議。(記者顏潔恩/攝影)
反對布碌崙7、8大道改單行道的華人，手持以中英文書寫的標牌，在市交通局長家門前抗議。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)7、8大道改單行道計畫，在州眾議員白彼得(Peter Abbate)提出訴訟後，暫時叫停實施，市交通局10月初以前不得動工；26日因不滿意遞交的請願書未得到當局回應，數十名華人手持標語牌到市交通局局長加特曼(Hengry Gutman)家門前抗議，要求他虛心聆聽社區聲音，否則將每周一次到其家門前抗議，絕不罷休。

反對布碌崙7、8大道改單行道的華人，手持以中英文書寫的標牌，在市交通局長家門前抗...
反對布碌崙7、8大道改單行道的華人，手持以中英文書寫的標牌，在市交通局長家門前抗議。(記者顏潔恩/攝影)

在白彼得及布祿崙華人協會會長麥保羅的組織下，數十名華人26日中午頂著烈日，在加特曼位於布碌崙高地(Brooklyn Heights)的公寓樓下抗議；他們手持以中英文書寫的標語牌，站在街道兩旁，向路過的行人和車輛展示。

麥保羅表示，六周前將收集了2萬名居民的連署簽名請願書交給市交通局，希望雙方能理性溝通，但迄今為止當局未有任何回應；在他看來，這只是為了實現市府要在今年內新建30哩受保護單車道而提出的計畫，「對市府來說做與不做可能並不重要，但真的建成的話，對華社的負面影響卻是永久性的。」

白彼得表示，自夏季以來，加特曼以休假為由，不正視民眾的訴求，當天抗議時也被告知加特曼正在休假中；他猜測加特曼會堅持實行該計畫，但如果他還是不擺正態度聽取民意，便會聯合社區各界，每周至少一次到加特曼家門前抗議，就算對方卸任或是計畫實行後，也會繼續照辦，以示社區的決心。

反對布碌崙7、8大道改單行道的華人，手持以中英文書寫的標牌，在市交通局長家門前抗...
反對布碌崙7、8大道改單行道的華人，手持以中英文書寫的標牌，在市交通局長家門前抗議。(記者顏潔恩/攝影)

另一方面，當局的計畫中還涉及將公車站點之間的距離拉開，行動不便的耆老、殘障人士極有可能因而受到影響；白彼得辦公室正查閱「美國殘疾人法案」，審視當局是否觸犯該法，或將二度提起訴訟。

參加抗議的華人商家黃啟旺表示，雖不知該計畫會如何發展，但不能容許市府一意孤行，在市長更換以前建更多單車道、顯得有所作為、撈取政績，卻傷害當地華人的利益；8大道人潮擁擠，建單車道對路人和單車騎士都很危險，當局完全不知社區需要什麼，也不肯花時間了解，但就是一意孤行，居民一定會反抗到底。

州眾議員白彼得26日帶領民眾在市交通局長家門前示威，反對布碌崙7、8大道改單行道...
州眾議員白彼得26日帶領民眾在市交通局長家門前示威，反對布碌崙7、8大道改單行道。(記者顏潔恩/攝影)

華人 布碌崙 8大道

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