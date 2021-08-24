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快速渡輪啟航 史泰登島18分鐘抵曼哈頓

記者黃伊奕／紐約報導
史泰登島快速直達曼哈頓渡輪23日正式開通。（市長辦公室提供）
史泰登島快速直達曼哈頓渡輪23日正式開通。（市長辦公室提供）

史泰登島連接曼哈頓新的快速渡輪航線23日正式啟航，該航線以史泰登島聖喬治(St. George)站為起點，直達曼哈頓砲台公園和中城39街碼頭，僅需18分鐘就可從史泰登島抵達曼哈頓，大大縮短兩區之間的通勤時間。

白思豪宣布史泰登島快速直達曼哈頓渡輪23日正式開通。（市長辦公室提供）
白思豪宣布史泰登島快速直達曼哈頓渡輪23日正式開通。（市長辦公室提供）

市長白思豪當日出席新航線啟動儀式，表示這是過去幾十年裡第一個直接往返史泰登島與曼哈頓的快速交通方式，將縮短眾多紐約客通勤時間，幫助兩地之間建立更多的聯繫與往來，「紐約市比以往任何時候都更方便了。」

據市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)，該全新航線原本2020年底就啟動，但因新冠疫情而延遲；隨著紐約市經濟重啟、旅遊業回歸，渡輪乘客逐漸增加，因此決定在23日啟用這條新航線。

該航線花費超過6億3700萬元，儘管與原有的史島免費渡輪路線有很大重疊，但大大增加了通勤的效率；與現存的特快巴士、史島免費渡輪相比，節約近20分鐘通勤時間。

在史島的乘客可在介於「里奇蒙郡銀行球場」(Richmond County Bank Ballpark)及帝國直銷購物中心(Empire Outlets)的一處登船，中間將分別停靠在砲台公園的Vesey街、以及中城西側的39街；從史島啟航所花時間分別是18分鐘與35分鐘，在繁忙時段將有渡輪每25至30分鐘從聖喬治渡輪站出發，非繁忙時段則依據季節調整。

市府也提醒，該快速渡輪與原有的史島免費渡輪不同，史島渡輪每25分鐘出發，無需付費，而搭乘快速渡輪的每趟費用是2.75元，民眾可在碼頭附近的售票機買票，或手機下載NYC Ferry應用程式(App)。

航線 紐約市 史泰登島

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